Scoprite come funziona la nuova app per AirPods che ci aiuta a migliorare la postura ed evitare dolori al collo.

Avreste mai pensato che la tecnologia vi sarebbe venuta in aiuto per migliorare la postura? Una nuova app per AirPods gratuita è stata creata proprio per aiutare a migliorare la postura ed evitare di stare con la testa china o le spalle curve mentre si usa lo smartphone. Scopriamo come funziona.

Posture Pal, l’app che ci aiuta a migliorare la postura

Posture Pal è una nuova applicazione che ci permette di tenere sotto controllo la postura e in particolare ci avvisa quando chiniamo troppo il collo, assumendo una postura scorretta. L’applicazione, disponibile sull’App Store, supporta gli auricolari AirPods di terza generazione come AirPods Max e AirPods Pro. È possibile utilizzare la versione gratuita dell’applicazione, scaricandola direttamente dallo store.

Auricolari

La versione free include tutte le funzioni di base come avvisi accompagnati anche da messaggi visivi in cui una simpatica giraffa ci mostra l’angolazione del capo. La versione a pagamento dell’applicazione, Posture Pal Pro, ci permette anche di cambiare i colori e il tema dell’app e usare icone diverse. Con la versione Pro è anche possibile personalizzare ulteriormente la sensibilità dei sensori, mentre la versione gratuita include già tre livelli di sensibilità diversa.

Come funziona l’app per correggere la postura?

L’applicazione rileva i sensori presenti all’interno degli auricolari AirPods di terza generazione. Questi auricolari, infatti, sono dotati di un accelerometro per rilevare il movimento. Interfacciandosi con questi sensori, l’applicazione è in grado di percepire i movimenti della testa e di capire se stiamo assumendo una postura scorretta.

L’app funziona in background e non ci disturba, ma se pieghiamo il collo in una posizione innaturale, ci avvisa in modo da farci correggere la postura. Gli avvisi avvengono attraverso la vibrazione del telefono e la riproduzione di un suono, inoltre l’interfaccia dell’applicazione ci mostra anche un’imitazione della postura e tiene traccia del numero di volte in cui assumiamo una postura scorretta.

