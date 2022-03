Nella ricerca del partner ideale, il groundhogging è uno degli errori più comuni, anche sulle app di incontri: capiamo in che cosa consiste.

Anche in una società sempre più dominata dai single, la ricerca del vero amore alimenta i nostri sogni. Se non abbiamo incontrato l’anima gemella, speriamo di trovarla un giorno, il più presto possibile magari. E in attesa che quel giorno finalmente arrivi abbiamo già perfettamente chiaro come dovrebbe essere: il fisico, il colore dei capelli e degli occhi, il carattere… Insomma, nelle nostre fantasie ci siamo fatti un vero e proprio “progettino”. Tutto molto bello in teoria, decisamente meno nella pratica! Perché, ironia della sorte, una volta incontrata la presunta persona giusta, ovvero in linea con i nostri canoni, possiamo cadere in un circolo vizioso, il cosiddetto groundhogging. Andiamo a scoprire qual è il significato corretto da attribuirgli e in che modo difenderci… da noi stessi.

Origine: dal film Groundhog Day.

dal film Groundhog Day. Dove viene usato: per indicare la tendenza a ficcarsi in situazioni fallimentari oppure a scegliere sempre lo stesso tipo di partner, pur consapevoli che non vi sarà alcun lieto fine.

per indicare la tendenza a ficcarsi in situazioni fallimentari oppure a scegliere sempre lo stesso tipo di partner, pur consapevoli che non vi sarà alcun lieto fine. Lingua: inglese.

inglese. Diffusione: nelle relazioni.

Il significato di groundhogging

Il termine arriva da un classico intramontabile di Hollywood: Groundhog Day (in italiano Ricomincio da capo), pellicola uscita nel 1993 con protagonisti Bill Murray e Andie MacDowell. Nella storia rappresentata su schermo, il personaggio di Murray resta intrappolato in un loop temporale, che lo conduce a rivivere continuamente il Giorno della Marmotta (groundhog day vuol dire proprio questo), senza alcuna via di uscita.

Proprio come nel classicone americano, pure nella vita reale abbiamo la tendenza a impelagarci in rapporti già in partenza sbagliati e a puntare sullo stesso tipo di partner, nonostante le prospettive poco (o per nulla) incoraggianti. La soluzione? Banalmente, uscire dallo schema. Il tipo ideale non esiste perché siamo in continua evoluzione e le cose che ci piacevano in passato oggi non ci piacciono più e così via.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Il groundhogging è l’anticamera della singletudine”.

“Groundhogging, una forma di schiavitù anche online”.

