Cerchi un’app che ti paga per camminare? Ecco quali sono le migliori, come funzionano e quanto si può guadagnare.

Per chi non riesce a trovare la motivazione e la costanza nell’allenarsi o anche semplicemente camminare con regolarità, arriva l’app che ti paga per camminare. Una trovata che sta prendendo sempre più piede e che permette di unire la voglia di ritrovare la forma fisica a quella di ottenere anche un piccolo incentivo, talvolta sotto forma di buoni o di crediti. Vediamo come funzionano nello specifico questo tipo di applicazioni e quali sono le più diffuse.

Come funzionano le app che pagano per camminare

Alla base del funzionamento di queste app per il fitness c’è quasi sempre lo stesso principio: in genere ci si registra, si attiva il GPS per tenere traccia degli spostamenti e si inizia a guadagnare. Un certo numero di passi consente di ricevere crediti che sono poi spendibili per ottenere buoni sconto, carte regalo o offerte su attrezzatura sportiva. Ora che abbiamo visto brevemente come funzionano, andiamo a scoprire queste applicazioni.

5 app per guadagnare camminando

Iniziamo da Runtopia, quest’app, disponibile per iOS, permette di convertire i propri passi in una valuta digitale “SPC coins”. Questi crediti possono poi essere spesi per comprare attrezzature sportive o per acquistare servizi in app. Abbiamo poi StepBet, che accanto alla normale conversione di attività fisica in crediti, pone anche degli obiettivi. Fissando dei traguardi e portandoli a termine si potranno guadagnare dei premi, partecipando a delle vere e proprie scommesse.

applicazioni fitness

SweatCoin, disponibile per Android e iOS, permette di guadagnare crediti virtuali da poter utilizzare per riscattare dei premi, ma anche accedere a offerte e sconti. WinWalk è un’altra applicazione gratuita disponibile per Android e iOS. In questo caso non c’è bisogno di utilizzare il GPS e non necessita di registrazioni, facendo attività fisica e dopo un certo numero di passi è possibile riscattare dei crediti con un massimale di 10mila passi al giorno. WeWard, disponibile per iOS e Android, permette di completare obiettivi e ottenere ricompense camminando. L’app permette di accedere a offerte e sconti, ottenere premi e anche partecipare a un programma di cashback.

