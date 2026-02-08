Sincerità di Arisa, il significato: “Sei l’unico complice di questa storia magica”

Qual è il significato di Sincerità di Arisa? La canzone svela qual è il segreto più grande per far durare un amore fino all’eternità.

Sincerità è la canzone con cui Arisa ha debuttato nel mondo della musica nostrano, vincendo il Festival di Sanremo 2008 nella sezione Nuove Proposte. Un brano allegro, che entra in testa fin dalle prime note: scopriamo il significato e il testo.

Sincerità di Arisa: il significato della canzone

Era il 2008, quando Arisa debuttava e trionfava nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo con la canzone Sincerità. All’epoca aveva un aspetto molto diverso, ma la sua voce è rimasta sempre la stessa: profonda, unica, inimitabile. Scritto da Giuseppe Anastasi, Maurizio Filardo e Giuseppe Mangiaracina, il brano ha un significato che si coglie fin dal titolo: l’onestà come valore “imprescindibile”.

“Sincerità

Un elemento imprescindibile

Per una relazione stabile

Che punti all’eternità“.

Che sia una storia d’amore o un’amicizia, la sincerità deve sempre esserci. Arisa racconta di un rapporto di coppia come tanti, partito da una forte passione e poi trasformatosi in qualcosa di più importante. Questo passo in più, però, è stato possibile solo grazie alla lealtà che l’uno ha dimostrato nei confronti dell’altra e viceversa.

“Lasciarsi ogni due settimane

Bugie per non farmi soffrire

Ma a volte era meglio morire“.

La relazione non è stata tutta rose e fiori, ci sono stati alti e bassi com’è normale che sia, ma è stata proprio la forza della “sincerità” a fare la differenza.

“Adesso sembriamo due amici

Adesso noi siamo felici

Si litiga quello è normale

Ma poi si fa sempre l’amore“.

I protagonisti di Sincerità non sanno cosa riserverà loro il futuro, ma hanno una certezza: sono stati leali e onesti e questa è già una vittoria. Poi, “dove andiamo si vedrà“. Arisa ha parlato così della canzone: “E’ il mio modo di vivere la vita, l’amore, la famiglia, i sogni […] la mia filosofia“.

Ecco il video di Sincerità di Arisa:

Sincerità di Arisa: il testo della canzone

Sincerità

Adesso è tutto così semplice

Con te che sei l’unico complice…

Continua per il testo integrale