Chimica di Ditonellapiaga e Donatella Rettore, significato: “Non mi basta avere un cuore”

Qual è il significato di Chimica di Ditonellapiaga e Donatella Rettore? La canzone lascia a casa la morale e si concentra sulla passione.

Chimica è la canzone con cui Ditonellapiaga e Donatella Rettore si sono presentate in gara al Festival di Sanremo 2022. Un brano esplosivo, portato in scena da un duo altrettanto sbalorditivo. Scopriamo il significato e il testo del singolo.

Chimica di Ditonellapiaga e Donatella Rettore: il significato

Anche se nella classifica finale del Festival di Sanremo 2022, Chimica si è classificata solo al 16esimo posto, Ditonellapiaga e Donatella Rettore sono risultate nel loro intento: essere le “più spudorate” della kermesse musicale. Non soltanto con la loro personalità, ma anche con la canzone, irriverente e trasgressiva. Il significato del brano ruota attorno alla passione e all’energia che lega due persone.

“E non mi basta avere un cuore

Per provare dell’amore veramente-e-e (E-e-e)

E non mi servono parole per un poco di piacere è solamente“.

Quando tra due persone c’è chimica, c’è poco da fare: niente e nessuno può spegnere la passione. Magari, non sarà per sempre, ma vale sempre e comunque la pena vivere una storia di questo tipo, anche se la scadenza è bene impressa.

“E non c’è anticipo o ritardo

Se rimango, vengo ripetutamente (Ripetutamente, ripetutamente)

E non m’importa del pudore“.

Chimica di Ditonellapiaga e Donatella Rettore è una canzone senza censure, che tiene ben separato l’amore dal sesso. Un peccato? Assolutamente no, è istinto, è passione carnale che non va condannata ma celebrata. D’altronde, “è una questione di trovare quello giusto, quello che guardi per un po’, solo un po’”.

Ecco il video di Chimica di Ditonellapiaga e Donatella Rettore:

Chimica di Ditonellapiaga e Donatella Rettore: il testo

E non so bene come dirlo, come farlo

Ma ne parlo seriamente

E non conviene se lo fingo, se lo canto…

