Dopo il “no alle gare” Simone Biles ritrova l’equilibrio e sbalordisce tutti con uno spettacolare bronzo alla trave. Si tratta della sua settima vittoria olimpica. Riuscirà la medaglia a scacciare via i demoni?

Sorride sul podio di Tokyo 2020 Simone Biles e stringe tra le mani una medaglia di bronzo. Il lampo nei suoi occhi cancella lo sguardo spento di pochi giorni fa, lo stress ai massimi livelli che l’aveva spinta a confessare: “Sento di avere il peso del mondo sulle spalle.” Oggi è un volto nuovo quello che sorride e dice: “Non pensavo di vincere una medaglia: ho gareggiato solo per me stessa, e questa gara vale tutto il mondo”.

Anche il suo bronzo vale tutto l’oro del mondo perché ha il sapore della resilienza, del riscatto, della rivincita sui propri demoni interiori e le proprie paure. Anche Tokyo 2020 le rende omaggio su Instagram con un messaggio esemplare: “Your smile is all matters”, letteralmente “Il tuo sorriso è tutto quello che conta.”

La lezione di Simone Biles è stata tra le più preziose di questi Giochi Olimpici, quella che non ci dimenticheremo. Una storia di umanità e rinascita personale e sportiva: perché lo sport insegna ad andare oltre i propri limiti, mentali e fisici, e Simone Biles ce l’ha dimostrato.

Terza alle spalle delle cinesi Chenchen Guan e Xijing Tang, Biles conquista un bronzo proprio come a Rio 2016. Con disappunto c’è chi commenta che, cinque anni dopo, avrebbe potuto fare di meglio. Chi vuole sminuire il valore di questo bronzo non capisce che Simone Biles è già la Regina incontrastata di queste Olimpiadi, e che la sua storia la racconteremo per molti anni ancora.

La ragazzina che confessa le proprie paure, ammette di avere i “demoni nella testa” e si dichiara a un passo dalla sconfitta: si ritira dalle gare, sembra rinunciare ai sogni perché le fragilità hanno la meglio. Poi, quella stessa ragazzina, si rimette in piedi e sale sulla trave con un sorriso carico di determinazione. Sceglie di mettere se stessa davanti a tutto – sfida le proprie paure, i giramenti di testa – e vince un bronzo. Se non è un lieto fine questo.

A Tokyo 2020 Simone Biles ha lanciato un messaggio umano, che è il messaggio più importante, ci ha dimostrato il vero volto dei campioni e che “Nessuna medaglia al mondo vale più della salute.” Il suo sorriso, però, vale tutto. Simone Biles ci ha dato molto più di un oro, ci ha mostrato la sua rinascita: che è possibile cadere e rialzarsi, più forti di prima.