Anche l’uomo più veloce del mondo ha i suoi vizi, in questo caso non si tratta di cosucce da poco conto, ma di diamanti. Orecchini, bracciali, gioielli, di certo lo stile di Jacobs non passa inosservato ed è parte del suo fascino…

L’impresa del velocista Marcell Jacobs alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha fatto storia: è l’eroe del momento, ed è anche un’icona di stile. L’atleta nutre infatti una vera e propria passione per il lusso, come testimoniano i numerosi scatti sul suo profilo Instagram in cui lo sportivo si definisce in un modo originale e irriverente “Crazy long jumper”.

Jacobs è ben consapevole della sua prestanza fisica e del suo appeal da fotomodello, come testimoniano i numerosi scatti che lo ritraggono in pose da divo. Collier e bracciali coordinati sono un suo tratto distintivo, dentro e fuori dal circuito di gara. Ma non si tratta di semplici gioielli, sono oggetti di grande valore, che – a livello puramente economico – valgono forse il doppio della medaglia d’oro che ora porta al collo! Guardando bene si può infatti notare che bracciali e collier sono tempestati di diamanti.

C’è un gioiello, in particolare, dal quale Jacobs ha rivelato di separarsi a malincuore solo per le corse: si tratta del Love Bracialet di Cartier, nientemeno che uno dei monili più desiderati al mondo. Il Love Bracelet splende sul polso di Jacobs in ogni istante della sua quotidianità. Il modello indossato da Jacobs, per inciso, è uno dei più amati dalle star e il prezzo sfiora una cifra da capogiro: 6900 euro!

Gli altri gioielli da cui Jacobs non si separa mai sono il collier e il bracciale ad esso coordinato, entrambi in oro giallo e tempestati di diamanti.

I gioielli, come ha rivelato il campione durante un’intervista, sono un regalo che gli piace concedersi dopo una vittoria. Chissà se dopo Tokyo 2020 l’atleta aggiungerà un nuovo gioiello alla sua collezione personale….

Quel che è certo è che Marcell Jacobs ha vinto il metallo più prezioso, un oro che lo consegnerà all’immortalità sportiva. Forse non c’è gioiello, per quanto costoso, in grado di eguagliare il valore di una medaglia d’oro olimpica.