Le star hanno deciso di farsi fotografare al naturale per lanciare il messaggio che ogni donna è bella nel suo corpo

Non sono in poche le celebrità che hanno scelto di farsi fotografare al naturale e senza ritocchi. Camila Cabello, Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale si mostrano in bikini senza filtri, per gridare al mondo che ogni donna è bella così com’è, in tutte le sue forme.

Le star mostrano le loro foto in bikini, senza ritocchi, completamente al naturale

Camila Cabello ha un fisico formoso e armonioso, ma è stata spesso vittima di body shaming da parte di svariati haters sui social. Di contro, la star ha fatto diverse stories su Instagram in cui sottolinea come le donne siano belle in qualsiasi forma e con tutti i loro difetti:“perché ognuna sta bene con il corpo che ha e non si può cercare la perfezione secondo canoni imposti”.

La star si mostra, come Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale, in alcune foto in bikini ma senza apportare modifiche o filtri. Il messaggio è rivolto a combattere lo stereotipo secondo cui la bellezza è perfezione, mostrando che anche loro hanno dei difetti e sono donne normalissime.