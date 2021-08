La coppia si è concessa una serata danzante italiana alla Taverna “Anema e Core” di Capri. La cantante e l’attore hanno anche intrattenuto i presenti con un duetto sul palco…

Dopo gli amatissimi Jennifer Lopez e Ben Affleck, a Capri è la volta di un’altra gettonatissima coppia vip: Katy Perry e Orlando Bloom. La coppia si era recata sull’isola per partecipare al galà di beneficienza LuisaviaRoma per Unicef, ma prima di andar via non è riuscita a trattenersi dal rinunciare a una serata danzante tutta italiana.

Katy Perry e Orlando Bloom si sono così recati nella famosa Taverna “Anema e Core”. Il prestigioso nightclub è tra i locali più amati dalla cantante, che vi aveva già trascorso numerose serate folli nel 2017.

Negli scatti pubblicati sul profilo social ufficiale del Club vediamo un’insolita Katy Perry acqua e sapone, fresca come una ragazzina, mentre l’attore indossa un bizzarro grembiule sexy sul quale spicca il tricolore italiano.

Dopo il karaoke inaspettato la coppia Perry/Bloom sarebbe tornata a godersi una bottiglia di champagne personalizzata in compagnia degli amici seduti al tavolo. Fine dello show a sorpresa, dunque. Di sicuro il pubblico ha apprezzato il loro slancio danzante di italianità!