Fanno pace Simona Ventura e Arisa dopo che quest’ultima ha nominato la conduttrice riproponendo un episodio spiacevole del passato.

Dopo più di 10 anni, Arisa e Simona Ventura sembrano aver fatto pace. Tra le due c’era stato tanto tempo fa, ai tempi di X Factor, un diverbio piuttosto accesso che la cantante ha voluto ricordare nel corso della sua intervista a Belve, con Francesca Fagnani. Parole, quelle dell’artista, che hanno toccato il cuore di Super Simo che sui social ha replicato con emozione.

Durante il faccia a faccia tra Arisa e la Fagnani, la giornalista ha chiesto alla sua ospite quali fossero i momenti più alti e quelli di più bassi. La cantante ha risposto: “Il momento più basso è stato quando ho detto a Simona (Ventura ndr) che era falsa”, ha spiegato. Poi contestualizzando ha aggiunto: “Durante X Factor, perché non è vero. In quel momento lei stava facendo il suo gioco, io il mio, non avevo nessun diritto di dirle che era falsa. Volevo ribadire che non è vero e le voglio bene”.

Proprio dopo oltre 10 anni, quindi, Arisa si è scusata per quell’episodio spiacevole. Scuse che sono arrivate alla diretta interessata che su Instagram ha risposto: “Cara Arisa sei dolce! Ti ringrazio perché nel nostro mondo non è affatto scontato chiedere scusa, anzi! Ci eravamo già chiarite ‘in privato’, ma questo attestato a Belve con Francesca Fagnani mi ha commosso! Anch’io ti voglio bene, ti ritengo una delle (se non la più bella) voce della canzone italiana contemporanea, e aspetto, come abbiamo fatto in passato, di sentire i tuoi pezzi! Quelli si, davvero immortali! A presto”.

Insomma, ascia di guerra sepolta tra le due e probabilmente anche un possibile futuro incontro per stringersi definitivamente la mano.

Di seguito anche il post Instagram condiviso dalla conduttrice con le parole della cantante a Belve sul suo conto: