Dopo averne parlato a La Vita in Diretta, Simona Izzo ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona torna a parlare di Selvaggia Lucarelli ipotizzando anche una querela.

Simona Izzo ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona torna a parlare di Selvaggia Lucarelli. L’attrice è nuovamente tornata sull’argomento discussione con la giurata di Ballando con le Stelle. Questa volta però, Simona non si è limitata solo al racconto dell’accaduto ma ha anche parlato del fatto che la Lucarelli possa essere passibile di querela, e che non sarebbe la prima volta che le dice cose offensive. Infatti, anche in passato avrebbe potuto muoversi per vie legali.

Izzo su Lucarelli: “Storpia il mio mio cognome, potrei querelarla”

La Balivo nel proseguo dell’intervista chiede a Simona se il prossimo sabato sarà presente a Ballando e l’attrice risponde che valuterà insieme al suo avvocato. Simona Izzo poi aggiunge: “Se il mio avvocato mi dirà di andare allora parteciperò. Sabato scorso quando Selvaggia ha detto che non c’era alcun anniversario da festeggiare e quindi non erano previsti fiori io ho detto che l’anniversario c’era, eccome, ed era la nascita del figlio di mio nipote Marcello Izzo“.

La minaccia durante la puntata di Ballando

Simona, poi, ha anche accennato al fatto che Selvaggia si intromette tra lei e suo marito: “Io oscuro mio marito? Lei non è presente. Come se ne va Banfi anche io potrei uscire dal programma. Io sono in gara ma Selvaggia, invece, è in gara con me e non conosco i motivi. La sua è un’ossessione, mi ha storpiato il cognome chiamandomi Pizzo, è passibile di querela. Lei in diretta ha pronunciato per ben 8 volte Pizzo al posto di Izzo”.

Caterina Balivo fa presente che le volte in cui Lucarelli ha pronunciato il suo cognome sbagliato erano quattro e lei replica: “Quattro volte? Vabbè a me sembravano otto. Giocare sul mio cognome lo trovo volgare, è successo altre volte in passato. Però giocarci con una parola del genere…Io l’avevo anche minacciata. Le ho detto che c’era qualcuno che aveva molte querele, forse si è sentita toccata in prima persona”.

Poi Simona continua ricordando che Selvaggia Lucarelli ha disturbato molte altre attrici e che quindi ci sono già delle querele in atto: “Parlo di chi l’ha querelata non certo di lei. Le donne che hanno querelato sono davvero tante. Io avrei dovuto querelarla anni fa, potevo. Il passato è passato ma Pizzo vuol dire darmi della mafiosa. Io adoro il mio cognome”, ha concluso l’attrice.