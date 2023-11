Dopo lo scoppio dello scandalo, Andrea Giambruno è stato avvistato per le vie di Roma insieme a sua figlia Ginevra.

A poche settimane dallo scandalo che lo ha visto protagonista nelle scorse settimane, Andrea Giambruno starebbe cercando di ritrovare una sana normalità e nelle ultime ore il settimanale Chi lo ha paparazzato mentre faceva la spesa insieme a sua figlia Ginevra che, secondo il settimanale, “avrebbe il carattere identico a quello di sua madre Giorgia”. Sarà vero? Giambruno non si è dimostrato infastidito dalla presenza dei paparazzi, a cui avrebbe semplicemente sorriso con pacatezza (stando a quanto riporta Chi).

Andrea Giambruno

Andrea Giambruno: l’avvistamento insieme alla figlia

Andrea Giambruno ha deciso di ripartire da sua figlia Ginevra: come svelato dalla premier Giorgia Meloni – che ha annunciato la loro separazione pochi mesi fa – lei e il giornalista manterranno rapporti pacifici per il benessere della figlia che, suo malgrado, è stata travolta dall’attenzione generale a causa della separazione tra i due.

A causa degli impegni pubblici dell’ex moglie, ad occuparsi della bambina nell’ultimo periodo sarebbe stato proprio Giambruno, che per lei avrebbe organizzato una festa di Halloween e che l’accompagnerebbe alle attività pomeridiane (dalle amiche alla palestra). Dopo lo scandalo dei fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia, Giambruno è stato sollevato dalla conduzione di Diario del Giorno e non ha rilasciato dichiarazioni in merito a quanto accaduto. Lui e Giorgia Meloni hanno comunque espresso l’intenzione di mantenere rapporti amichevoli per il bene della figlia, nata il 16 settembre 2016.