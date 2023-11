Rosa Perrotta si è affermata come influencer dopo aver partecipato a UeD. Lei stessa ha svelato alcuni dettagli in merito alla questione.

Rosa Perrotta è stata ospite a Generazione Z, dove per la prima volta ha svelato qualche retroscena sulla sua partecipazione a Uomini e Donne e sui guadagni fatti come influencer.

“Io non mi ero candidata per fare la tronista, mi hanno chiamato un giorno e mi hanno detto ‘lo sai che Maria vuole conoscerti?’, io ero sconvolta. Ovviamente ero felicissima. Io vado e dopo una settimana mi chiedono di fare la tronista. Io mi ero da poco laureata, avevo finito la specialistica ed ero presa da altre cose. Non cercavo l’amore, ma alla fine ho accettato. A Uomini e Donne sto tre mesi e lì conosco quello che è l’attuale mio compagno e padre dei miei figli”, ha dichiarato la fidanzata di Pietro Tartaglione, che ha anche ammesso di volere un gran bene a Maria De Filippi.

Rosa Perrotta

Rosa Perrotta: la confessione su Uomini e Donne e sui guadagni

A Generazione Z Rosa Perrotta ha parlato del suo passato a UeD e dei suoi guadagni come influencer. Inizialmente ha preferito tenersi sul vago, ma quando la conduttrice Monica Setta ha insistito chiedendole se per un post guadagnasse oltre 3mila euro, Rosa è stata costretta a confermare.

“Quanto guadagno? Non entro nel dettaglio delle cifre ma io mi ritengo una grande privilegiata. Molto spesso si parla di gioie e dolori di questi social, a volte possono essere uno strumento cattivo. Ci sono anche gli odiatori. Ho letto di tutto su me. La cosa più brutta che ho letto? Quella contro i miei figli“, ha dichiarato. Le sue rivelazioni non sono bastate a salvarla da una pioggia di critiche sui social e in tanti l’hanno bersagliata proprio a causa dei suoi “privilegi”.