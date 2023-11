Michele Bravi ha mostrato il suo ultimo video, Odio, a sua madre Giovanna e la reazione della donna ha divertito i fan dei social.

Michele Bravi ha mostrato a sua madre Giovanna il videoclip del suo brano Odio, in cui lo si vede alle prese con scene particolarmente bollenti insieme ad un altro ragazzo. Il cantante ha condiviso sui social il video della reazione di sua madre, a cui ha chiesto: “Troppo spinto?”. La donna è rimasta qualche istante in silenzio, per poi sdrammatizzare affermando: “No… Perché…?”. Suo figlio le ha risposto ironico: “Eh.. Sco*o tutto il tempo…”, e lei: “E vabbè…”.

Michele Bravi: la reazione della madre al video bollente

Michele Bravi è uno degli artisti più in vista del panorama italiano e in tanti hanno atteso con trepidazione l’uscita del suo brano Odio e del videoclip della canzone, dove lo si vede vivere un rapporto travolgente con un ragazzo. Sui social il cantante ha mostrato la reazione avuta da sua madre dopo aver assistito per la prima volta al videoclip della canzone, e la reazione della donna non ha mancato di divertire i fan dei social.

In merito al suo nuovo brano, Bravi ha scritto sui suoi canali social: “È sulla spietata dipendenza dal corpo dell’altro. La declinazione più ossessiva del racconto d’amore che nel disco troverà tutte le sue traduzioni. Quando l’odio inizia a irrorare le vene di un rapporto a due, ‘ti amo’ è la più grande menzogna che si possa sputare in faccia all’altro. Spero che possiate urlarle queste parole, gridarle a quei momenti della vostra vita in cui era più facile far battere un cuore piuttosto che riconoscerne il veleno”.