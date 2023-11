La Balivo ha ospitato Alex Belli e Delia Duran a La Volta Buona. Lui parla del GF Vip e di Soleil ma Caterina lo stronca. Interviene anche Delia, cosa è successo.

A La Volta Buona Caterina Balivo ha ospitato Alex Belli e Delia Duran. Lui inizia a raccontare il suo percorso nel GF Vip e poi accenna a Soleil Sorge e alla chimica artistica che ha con lei. Ecco le parole di Alex: “Al GF Vip mi sono prima perso e poi ritrovato. E’ stato complicato. Abbiamo vissuto anche momenti stupendi. Come tutti i reality Show anche questo è una bolla. In una dinamica del genere quello che mi è successo è che una volta dentro la casa vivi amicizie e infatuazioni che vanno oltre la normalità. Le vivi e fuori le vedono con diversi valori. Ad esempio tra me e Soleil c’è stata una chimica artistica. L’alchimia tra noi ha prevalso. Io poi sono uscito perché non ce la facevo più e a Delia ho detto che l’unico modo per capire quello che avevo passato al GF era entrarci. Lei alla fine mi ha perdonato“.

Balivo stronca Alex Belli sulla questione “chimica artistica”

Caterina Balivo ha poi detto la sua in merito all’alchimia artistica di Alex e Soleil. La conduttrice de La Volta Buona ha detto in modo determinato che lei non avrebbe facilmente perdonato la questione chimica tra loro. Caterina ha così stroncato Belli dicendo: ” Il tradimento è avvenuto in diretta. Chimica artistica? Ti prego non abusiamo di certi termini. Alchimia artistica? Non scomodiamo anche gli artisti, fermiamoci a chimica o alchimia. Se sto bene insieme uno non è che lo bacio, diciamo che ti è andata bene. Io ti avrei asfaltato in via Mecenate, non immagini come. Io avrei preso Alex Belli a…” ha chiosato la Balivo.

“A un passo dal possibile

A un passo da te” ❤️

Alex Belli e Delia Duran ci hanno colpito al cuore a tutti! 🥰🥰🥰 #LaVoltaBuona pic.twitter.com/eQQ2KKkJR5 — La Volta Buona (@voltabuonarai) November 7, 2023

L’intervento di Delia Duran

Dopo qualche istante è intervenuta anche Delia che a Caterina Balivo ha confessato il perché ha perdonato il fidanzato: “Il GF è una trasmissione complicata. A un certo punto, guardandolo dall’esterno, non lo riconoscevo più. Alla fine ho deciso di entrare anch’io e ho constatato che Alex in qualche modo aveva ragione”.

Poi ha continuato: “A volte ti senti mancare l’affetto, così ho capito e perdonato Alex. Lui ha perso la testa e poteva capitare a chiunque dentro. Per chiudere l’equivoco ho voluto provare anche io ciò di cui Alex parlava, ossia il triangolo amoroso. Alla fine tutto è finito bene, con un bacio tra me e Soleil. Alex per Soleil era impazzito e allora io ho detto, volete parlarne? E allora parliamone“, ha concluso Delia.