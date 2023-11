Megan Fox ha scritto un commovente messaggio indirizzato a quella che sarebbe stata la sua prima figlia insieme a Machine Gun Kelly.

Nel suo libro di poesie, Pretty Boys are Poisonous, Megan Fox ha scritto una commovente poesia per la figlia mai nata (e che sarebbe stata la prima insieme al suo attuale fidanzato, il rapper Machine Gun Kelly). “Voglio tenerti la mano, sentire la tua risata, ma ora devo dirti addio”, si legge nel suo libro, e ancora: “Pagherò qualsiasi prezzo, dimmi per favore qual è il riscatto per la sua anima?”.

Megan Fox

Megan Fox: la poesia per la figlia persa

Megan Fox ha voluto dedicare una commovente poesia alla figlia mai nata, e che sarebbe stata la prima insieme al suo compagno, il rapper americano Machine Gun Kelly. L’attrice è madre di tre figli avuti insieme all’ex marito, Brian Austin Green, con cui ha mantenuto rapporti pacifici dopo la separazione e con cui oggi ha costruito una splendida “famiglia allargata”.

Lei e Machine Gun Kelly stanno insieme dal 2020 e nel 2022 lo stesso rapper aveva svelato l’involontaria interruzione della gravidanza dell’attrice dedicandole il brano Twin Flame ai Billboard Music Awards. Rivolgendosi a Megan Fox aveva detto: “Questa è per il nostro bambino mai nato”. Sui social in tanti hanno espresso la loro commozione per le parole di Megan Fox sull’interruzione della sua gravidanza e si chiedono se un giorno lei e Machine Gun Kelly avranno un figlio insieme. Al momento sulla questione non è dato sapere di più.