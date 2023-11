Nessuna polemica questa volta ma una giusta precisazione: Chiara Nasti replica ad una domanda fastidiosa sul suo peso.

Spesso al centro di querelle social con haters o semplicemente con degli utenti, questa volta Chiara Nasti è stata più moderata rispondendo alle domande ricevute. In particolare spicca quella sulla sua forma fisica e un presunto dimagrimento notato da un suo seguace. La moglie di Mattia Zaccagni ha risposto a tono svelando di odiare questo tipo di quesiti.

Chiara Nasti, la domanda sul peso e la replica

Chiara Nasti

Come spesso accade nel corso della giornata anche oggi la Nasti ha dedicato alcuni momenti ai suoi seguaci su Instagram. Dopo aver pubblicato dei simpatici siparietti con suo figlio Thiago, l’influencer ha risposto alle domande dei fan.

Tra queste ci sono state alcune curiosità sulla festa per il compleanno del bambino che non sarà fatta il 16 novembre ma una settimana dopo, ma anche domande dirette proprio a mamma Chiara. Anche sull’aspetto fisico.

Se da una parte il quesito sul colore dei capelli è passato in sordina: “Non mi vedo proprio mora”, dall’altra quella su un possibile dimagrimento ha visto l’influencer spiegare bene la situazione.

“Sei dimagrita? Quale è il tuo peso forma?”, le ha chiesto un fan. “No, non credo di essere dimagrita. Anzi. Odio quando mi dite o chiedete queste cose, a volte dimagrisco quando sono sotto stress ma odio che mi si faccia notare, anche perchè spesso viene detto da persone, magari con disprezzo, in maniera negativa. Non si può dire neppure ‘sei ingrassata’ perché quello sembra un insulto ma dare della magra no. Quindi…”.

Insomma, la bellissima Chiara non ha assolutamente alcun problema di peso, né in un verso né nell’altro. Ad ogni modo, meglio non chiederle nulla sull’argomento. La donna è stata piuttosto esplicativa…

Di seguito anche un recente post Instagram dell’influencer in tutto il suo splendore: