Lorella Cuccarini ha reagito via social dopo il battibecco avuto da Alessandra Celentano e Elena D’Amario ad Amici.

Dopo la discussione avuta ad Amici con Alessandra Celentano, la stessa Elena D’Amario ha scritto un post via social in chiaro riferimento a quanto accaduto. A sorpresa l’insegnante Lorella Cuccarini ha messo un emoticon a forma di cuore tra i commenti al suo post, e sembra dunque chiaro che si sia schierata dalla parte della ballerina. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini: la lite tra Elena D’Amario e Alessandra Celentano

Dopo l’ultima esibizione di Nicholas ad Amici, Elena D’Amario e Alessandra Celentano hanno finito per dirsene di tutti i colori e, nelle ultime ore Lorella Cuccarini ha fatto un gesto che, per i fan, sarebbe un chiaro segno della sua complicità verso Elena D’Amario. “Chi nulla sa vuole insegnare”, ha scritto tra le altre cose la ballerina nella didascalia al suo post, a cui la Celentano in diretta tv aveva detto: “Puoi anche restare lì, non siamo colleghe”.

Sui social in tanti si sono schierati dalla parte di Elena D’Amario, e si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi nelle prossime puntate dello show. Non è la prima volta che Alessandra Celentano finisce alla gogna social per via dei suoi giudizi severi e lapidari, e in tanti si chiedono se quello avuto nei confronti di Nicholas non finirà per metterla contro i suoi colleghi (con cui già in passato ha avuto più di un battibecco). Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli? I fan sono in trepidante attesa di saperne di più.