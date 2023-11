Storia al capolinea tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Dopo il gossip di Fabrizio Corona, Fariba Tehrani ha rotto il silenzio.

Attraverso i social Fabrizio Corona ha fatto sapere che la coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sarebbe naufragata e a seguire i fan e i curiosi avrebbero interpellato sulla questione la madre dell’influencer, Fariba Tehrani, che ovviamente è sempre aggiornata sulle vicissitudini della coppia. Fariba ha smentito con fermezza quanto affermato da Corona, e ha risposto ai fan scrivendo:

“Non è vero nulla“, e ancora: “Stanno ancora insieme e la notizia è più che falsa“, oppure: “Non sa più che dire, ma loro due sono più forti che mai e si amano molto“.

Giulia Salemi

Fariba Tehrani: la verità su Giulia e Paolo

Alcuni mesi fa Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno vissuto un momento di crisi, ma fortunatamente la vicenda era rientrata e i due erano tornati a mostrarsi insieme più uniti e felici che mai. Nelle ultime ore Fabrizio Corona ha allarmato i fan della coppia parlando della loro presunta rottura, ma Fariba Tehrani ha assicurato che la notizia non sarebbe vera e, inoltre, alcune fonti vicine a Deianira Marzano hanno fatto sapere di aver avvistato i due insieme al cinema. Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi?

Sui social in tanti sperano di saperne presto di più e si chiedono se Giulia Salemi e Pierpaolo romperanno il silenzio in merito alla questione. I due stanno insieme da oltre tre anni e in tanti sperano di vederli un giorno all’altare.