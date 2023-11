Tra Letizia Petris e Paolo Masella, nella piscina della casa del Grande Fratello 2023 scatta il primo passionale bacio. Vediamo cosa è successo.

Dopo quasi due mesi e tanti tira e molla, finalmente tra Letizia Petris e Paolo Masella è scattato qualcosa. Cosa? Il tanto atteso e sospirato bacio. Al Grande Fratello 2023 è nata dunque una nuova coppia? I fan sperano di si. Un brano in particolare ha suggellato il romanticismo del loro primo bacio, ossia ‘Come nelle favole’ di Vasco Rossi.

Tra Masella e Petris la complicità cresce

Tra il macellaio e la fotografa la complicità cresce a dismisura. Dopo vari tira e molla della giovane a causa della presenza di un fidanzato, Letizia da qualche giorno ha deciso di chiudere la sua vecchia relazione. La decisone è arrivata dopo che Letizia ha ricevuto una lettera da parte del suo compagno. E così, a love story chiusa, Letizia Petris e Paolo Masella si sono scambiati il primo bacio passionale.

Tra Letizia e Paolo il feeling sin dall’inizio è stato speciale ed è, giorno dopo giorno, cresciuto. Paolo è stato il primo a dichiararsi ma poi ha lasciato il tempo a Letizia di decidere il da farsi. Tra i due, gli attimi romantici e la tenerezza non sono mai mancati, così come le varie discussioni causate dalle prime timide gelosie.

Sulle note di “Come nelle favole” di Vasco Rossi arriva finalmente il primo bacio tra Letizia e Paolo. 🔥



Contenti?#GrandeFratello #Paoleti pic.twitter.com/8RcVwdrCKa — Grande Fratello Forum (@gf_forum) November 7, 2023

Letizia Petris e lo sfogo su Paolo Masella

Durante la scorsa notte, dopo la fine della 17esima puntata del GF 2023, Letizia si è sfogata con Anita riguardo il comportamento che paolo ha avuto in diretta: “Lui voleva recuperare la situazione, ma tra noi non era successo nulla. E’ diventato paonazzo per il panico e poi ha chiesto ad Alfonso se poteva dire una cosa. Io allora l’ho guardato e gli ho detto basta Paolo”.

Il racconto di Letizia Petris prosegue con la replica che Masella in diretta le ha fatto, e cioè le ha risposto di farsi i fatti suoi. Letizia a quel punto, seccata ha dichiarato: “No, non mi faccio gli affari miei, visto che devi parlare di me”. Il diverbio tra i due è scattato a causa dell’imbarazzo che Paolo ha creato in Letizia ma alla fine il ragazzo ha parlato comunque.

Secondo la fotografa romagnola, il macellaio romano si impunta su cose pesanti: “Io arrivo già da una situazione pesante e quindi mi sono incaxxata” ha detto la Petris ad Anita. La loro discussione è poi proseguita in camera, dove Paolo ha detto a Letizia: “Questa cosa che ho fatto prima, la rifarei anche domani, perché la faccio per me stesso”.

Ad Anita la ragazza ha confessato che a Paolo qualcosa sfugge, ossia che lei non ha finito la sua vecchia storia d’amore per fidanzarsi con lui: “In primis l’ho terminata per star bene con me stessa e, poi, fortunatamente ho anche una persona che mi fa star bene” ha concluso Petris.