Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono confessati senza filtri ora che manca sempre meno alla nascita della loro prima figlia.

Tra Natale e Capodanno dovrebbe nascere la prima figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che sembrano essere più felici e uniti che mai durante questo momento così speciale delle loro vite. Intervistata da Chi durante la sua ultima vacanza a Livigno insieme al marito, la Divina ha ammesso:

“L’arrivo della piccola sposterà molto gli equilibri all’interno della nostra famiglia, dovremo bilanciare tutto di nuovo ma penso che anche quella sarà una parte piacevole della nostra crescita”. Matteo Giunta le ha fatto eco affermando: “È un momento bellissimo, non potevo e non posso chiedere altro. Fortunatamente, anche Federica ha vissuto una gravidanza da metterci la firma. Speriamo vada avanti così”.

Federica Pellegrini: la nascita della figlia

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono al settimo cielo i per l’arrivo della loro prima figlia e, nella loro ultima intervista a Chi, si sono confessati in merito a questo speciale periodo delle loro vite. I due non hanno ancora svelato quale sarà il nome della figlia, e Matteo Giunta ha ammesso:

“Per indole non sono molto geloso e non sono molto possessivo. A meno che non ci siano dei segni che scatenano questi sentimenti, ecco, credo che questa cosa potrà cambiarmi molto. Potrei essere molto geloso della bimba. Per il resto sarà tutta una scoperta”. Quanto alla loro storia d’amore, l’allenatore ha ammesso che tutto procederebbe a gonfie vele: “Io e Fede siamo complementari, questa cosa ci aiuta, è difficile annoiarci e la nostra unione ci rende più forti”.

Sui social in tanti sono impazienti di saperne di più sull’arrivo della loro prima figlia e sul nome della bambina, rimasto finora top secret. L’ex nuotatrice e l’allenatore sono convolati a nozze nel 2022 e hanno sempre vissuto con riservatezza la loro storia d’amore.