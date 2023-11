Nel giardino della casa del Grande Fratello, Beatrice e Giuseppe si scambiano tenere effusioni durante un confronto, vediamo cosa è successo.

Tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi regna nuovamente la pace, dopo la lontananza e le discussioni degli ultimi giorni. I due, infatti, non se le erano di certo mandate a dire, e più volte si sono scontrati lanciandosi pesanti frecciate. A mettere un vero e proprio muro è stata la Luzzi dopo aver sentito Garibaldi dire: “Lei fa sceneggiate, adesso mette ancora il muso e vuole che sia io ad andare da lei. Ma a lei, poi, non le frega nulla nemmeno dei figli. Per Beatrice la nostra storia è un gioco ma io non sono ingenuo come crede”.

L’avvicinamento tra Beatrice e Garibaldi

Le dure parole pronunciate da Giuseppe Garibaldi hanno inviperito non poco Beatrice Luzzi che in seguito ha anche rifiutato le scuse del ragazzo. Nella notte di Halloween, durante la festa, i due avevano anche tentato un nuovo approccio ma senza successo.

Il vero colpo di scena è arrivato ieri, come si vede nel video social pubblicato dal Grande Fratello: tra Beatrice e Garibaldi sono scattate molte effusioni e coccole.

Beatrice e Giuseppe segnali di pace?

Beatrice Luzzi era ancora in estasi dopo aver incontrato il suo ex, padre dei suoi figli. Con l’uomo ha infatti uno splendido rapporto e il morale alle stelle consente a Beatrice di accettare anche il chiarimento con Giuseppe Garibaldi. Quando i due sono nel giardino della casa, la Luzzi inizia il discorso dicendo: “Sono felice che a casa tutti stanno bene. Stare qui dentro sta facendo divertire tutti, anche i miei genitori” racconta l’attrice a Giuseppe.

Serena e contenta, Beatrice Luzzi si distende e si lascia andare, tra i due infatti scattano molte tenere effusioni e coccole. Nel giardino della casa del GF 2023, tra Giuseppe e Beatrice partono baci e abbracci. Le manifestazioni d’affetto non finiscono qui, ma proseguono anche nella veranda della casa. Tra Luzzi e Garibaldi è tornato finalmente il sereno? Sembra proprio di si.