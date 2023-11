Alessia Marcuzzi si è mostrata in compagnia di sua nonna Mela, che ha raggiunto il traguardo dei 100 anni.

La conduttrice tv Alessia Marcuzzi ha dedicato il suo ultimo post via social alla sua adorata nonna Mela, che ha compiuto 100 anni. “Auguri nonna! Auguri auguri auguri! La tua forza, la tua energia, le tue risate sono tutto per noi. Ti amiamo tanto”, ha scritto la conduttrice, che a seguire ha aggiunto:

“Mi batte ancora a burraco, balla e cucina i nostri piatti preferiti. Il suo post sui social ha fatto il pieno di like e in tanti sono rimasti stupiti per l’età di sua nonna, e ad esempio l’ex gieffina Margherita Zanatta ha scritto: “Dove si firma per arrivarci come lei?”.

Alessia Marcuzzi: la nonna compie 100 anni

Alessia Marcuzzi ha celebrato via social la sua adorata nonna Mela, che ha raggiunto il traguardo dei 100 anni. In tanti sono rimasti stupiti dopo aver visto le foto della nonna e aver appreso la sua età anagrafica, e hanno riempito di domande e messaggi d’auguri il post della conduttrice.

“Spero di aver preso la stessa leggerezza che la fa sembrare sempre una ragazzina, e la stessa profondità d’animo che mi ha fatto rimanere sempre con i piedi per terra. Leggerezza e profondità, che sembrano opposte e distanti, dentro di lei invece, si sono organizzate proprio bene”, ha confessato il volto tv in merito al suo straordinario rapporto con la nonna.