Dopo lo scontro avuto ad Amici con l’insegnante Alessandra Celentano, Elena D’Amario le ha scagliato una stoccata via social.

I rapporti sarebbero alquanto tesi tra Elena D’Amario e Alessandra Celentano e, durante l’ultima puntata di Amici, le due hanno finito per avere un battibecco in diretta. In queste ore la stessa D’Amario è tornata a dire indirettamente la sua in merito alla vicenda, e in un post sui social ha scritto:

“Chi tanto sa tace, chi sa parla pochino, chi sa pochino tanto parla, chi nulla sa vuole insegnare, chi tutto sa insegna”, e ancora: “Dalla parte del duro lavoro. Degli Artisti generosi. Di quelli che riescono a riconoscere l’Arte e i successi altrui. Dalla parte di quelli che rispettano il sudore del prossimo. Dei colleghi che gioiscono e riconoscono il sacrificio e i progressi degli allievi. Di tutti gli allievi. Coraggio e Gentilezza. Sempre”.

Elena D’Amario: la stoccata ad Alessandra Celentano

Nell’ultima puntata di Amici, la professoressa Alessandra Celentano ha affermato che Nicholas Borgognoni (allievo di Raimondo Todaro) avrebbe dei limiti tecnici rispetto agli altri ballerini presenti nella scuola. La questione ha mandato su tutte le furie Elena D’Amario che, attraverso i social, sembra aver voluto inviare una nuova stoccata contro la maestra.

Durante la puntata, la Celentano le aveva intimato di non immischiarsi e di “restare al suo posto”. “Ha un atteggiamento denigratorio e sminuente nei confronti di Nicholas e del lavoro degli altri”, ha dichiarato Elena D’Amario, mentre la Celentano ha concluso: “Stai al tuo posto, non siamo colleghe”.