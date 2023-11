Vincenzo De Luca è stato ospite di Fedez e Mr Marra a Muschio Selvaggio, e ha svelato la sua opinione su alcuni temi scottanti.

A Muschio Selvaggio Fedez e Mr Marra hanno avuto modo di intervistare il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, che tra il serio e il faceto ha detto la sua su uno dei temi più cari ai due intervistatori, ossia i tatuaggi.

“Uno che fa un lavoro istituzionale, se avesse dei tatuaggi non credo che…”, ha dichiarato Fedez, a cui De Luca ha risposto senza troppi giri di parole: “Eh sì, fa schifo due volte […]. Già stiamo combinati bene nel prestigio pubblico, poi ci manca solo questo che ci facciamo fino all’ultimo buco dell’orecchio, diciamo così…”.

Vincenzo De Luca: l’intervista a Muschio Selvaggio

Vincenzo De Luca è stato ospite al podcast di Fedez Muschio Selvaggio e, tra il serio e il faceto, è tornato a rimarcare alcune delle sue opinioni. Il governatore della regione Campania ad esempio ha scagliato una frecciatina contro il rapper per i fatti accaduti durante l’ultimo Festival di Sanremo (dove ha baciato Rosa Chemical).“Ti restituisco subito la provocazione, ricordandoti il Festival di Sanremo, quando eri avvinghiato con un mollusco, un lombrico e ti slinguazzavi… una zozzeria. Allora 1 a 1, vabbuò? Almeno quello però non lo fare più…”, ha detto.

A seguire De Luca ha sorpreso tutti confessando la sua ammirazione a Fedez per le recenti vicissitudini che lo hanno visto protagonista, e ha affermato: “Avevo esigenza di dirti una cosa che è strana per il soggetto come si presenta. Tu hai avuto un’esperienza umana terribile. […] Sei riuscito a utilizzare questi tuoi momenti difficili per dare coraggio agli altri. Hai dimostrato di essere un uomo e io ti voglio bene”.