Attraverso un post via social Morgan ha scagliato una frecciatina contro il collega cantautore Calcutta.

Calcutta si è esibito sul tetto di Via Asiago per Rai Radio 2 e il video del concerto è presto rimbalzato sui social. Ad attirare l’attenzione dei curiosi è stato però un commento del collega del cantante, Morgan, che gli ha scagliato una frecciatina scrivendo: “Ma una doccia ogni tanto?”.

Morgan: la frecciatina a Calcutta

I fan dei social in queste ore si sono scagliati con fermezza contro Morgan che, attraverso un commento, ha insultato il loro beniamino Calcutta, insinuando che non si fosse lavato prima del suo ultimo concerto per Rai Radio 2. Calcutta replicherà alle sue parole?

Morgan si è fatto conoscere per i suoi modi sopra le righe e spesso, in tv, si è attirato le critiche generali per via dei suoi giudizi e delle sue critiche verso i suoi colleghi del mondo musicale. Quest’estate, dopo un concerto a Salinunte, il cantante è balzato agli onori delle cronache per aver insultato il pubblico dell’evento e i colleghi Fedez e Marracash.

“Io sono un personaggio, andate a vedere Marracash, Fedez… fro** di mer**”, aveva tuonato. In seguito a quanto accaduto il cantante – accusato da molti di omofobia – si era scusato pubblicamente. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi? Al momento in tanti, via social, hanno preso le difese di Calcutta e si chiedono e lui replicherà alle parole di Morgan nei suoi confronti.