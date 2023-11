Andrea Iovino è scomparso a 38 anni e sua sorella Antonietta ha rotto il silenzio in merito alla questione.

Il mondo dello spettacolo ha rotto il silenzio sulla scomparsa di Andrea Iovino, l’attore di cinema e di teatro venuto a mancare ad appena 38 anni. Al Corriere del Mezzogiorno sua sorella Antonietta ha confessato che l’attore avrebbe avuto un tumore e che la diagnosi gli sarebbe stata data pochi giorni dopo la nascita della sua quarta figlia, avvenuta un anno fa.

“Lo scoprì proprio qualche giorno prima della nascita della sua ultima bambina. In questi mesi lui ha dato coraggio a noi e nonostante non stesse bene ha voluto partecipare allo spettacolo Masaniello Revolution con Sal Da Vinci. Le tavole delle scene insieme alla sua famiglia erano la sua vita”, ha affermato commossa la sorella dell’attore, e ancora: “L’ultimo gesto che ha fatto è stato quello di alzare il pollice, ci ha salutato così. Inneggiando alla forza. Questo era Andrea un grande attore ma soprattutto un grande uomo”.

Andrea Iovino aveva anche un altro fratello, Giovannino, che ha sempre condiviso con lui la passione per il teatro (insieme avevano recitato nel film Pinocchio, di Matteo Garrone). Sui social in tanti in queste ore stanno esprimendo il loro cordoglio per la sua scomparsa attraverso i social.