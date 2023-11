Il celebre attore Claudio Amendola ha confessato quali sono stati i suoi guadagni da capogiro dell’ultimo periodo.

Claudio Amendola si è definito come uno dei più grandi contribuenti di Roma e a, Il Messaggero, ha svelato che in un solo anno avrebbe guadagnato 3 miliardi di euro e di aver versato in tasse più della metà della stessa cifra.

“Se in un anno ho guadagnato tre miliardi, più della metà li ho versati felicemente in tasse”, ha affermato l’attore prima di fare una stoccata: “Quello che volevo dire è che io guadagno e pago tutto a mio nome. Tanta gente molto più ricca di me lavora facendo intestare a tante società. E così a volte mi è sembrato strano e “simpatico” pagare più tasse di certa gente che viaggia su altri livelli”.

Claudio Amendola

Claudio Amendola: i guadagni

Claudio Amendola ha rilasciato un’intervista a il Messaggero in cui ha parlato della sua città, Roma, e di quelli che sarebbero i problemi all’interno della Capitale in riferimento all’amministrazione. “Non ho più alcuna voglia di parlare di tutto quello che non va a Roma: è un tema vecchio che sembra non avere soluzione. Oggi, però, bisogna dire che le responsabilità di tutto quello che non va in città sono sicuramente da dividere al cinquanta per cento con chi ci vive. Non ne posso più di sentire quelli che si lamentano del traffico mentre parcheggiano in doppia fila. Basta”, ha dichiarato l’attore.

Oggi Amendola mantiene il massimo riserbo sulla sua vita privata, ma ha fatto sapere di essere legato a una costumista di nome Giorgia (un anno fa lui e Francesca Neri hanno annunciato la loro separazione).