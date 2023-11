Il mondo del cinema piange Evan Ellingson, ex bambino prodigio che aveva recitato in 24 e CSI. Aveva 35 anni ed era padre di una figlia.

L’attore Evan Ellingson è stato rinvenuto senza vita nella camera da letto della sua casa di Fontana, in California, e in queste ore in tanti si sono riversati sui suoi canali social per esprimere il loro cordoglio per la tragica notizia. L’attore, padre di una figlia nata nel 2008, in passato aveva avuto problemi di droga.

Evan Ellingson è morto: il lutto

Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di Evan Ellingson, l’ex bambino prodigio che aveva recitato in CSI: Miami, 24, e altre fortunate serie tv. Al momento le cause della sua scomparsa non sono state chiarite, ma sembra che in passato l’attore abbia sofferto di dipendenza da sostanze e che sia anche stato ricoverato in una struttura per il recupero dalle dipendenze. Suo fratello nel 2008 era deceduto a seguito di un’overdose.

In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi si sono riversati sui social per esprimere il loro cordoglio a seguito della sua tragica scomparsa e hanno espresso il loro affetto verso il celebre volto tv. Nel corso della sua carriera, Ellingson aveva recitato anche per il cinema (uno dei film più famosi a cui aveva preso parte è La custode di mia sorella, con la celebre attrice Cameron Diaz).