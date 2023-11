Bufera sullo zio di Garibaldi che pare abbia condiviso sui social alcuni fotomontaggi e video macabri su Beatrice Luzzi.

Sale la tensione al Grande Fratello ma anche fuori per coloro che stanno seguendo il reality e supportando i rispettivi protagonisti preferiti. Sta facendo molto discutere in queste ore lo zio di Giuseppe Garibaldi che, a quanto pare, ha condiviso alcune clip macabre che riguardando Beatrice Luzzi. A far notare il tutto, naturalmente, gli utenti del web.

I fotomontaggi di Beatrice Luzzi in una bara

Beatrice Luzzi

Nelle ultime ore, come detto, sui social stanno girando diversi video che sarebbero stati condivisi dallo zio di Giuseppe Garibaldi. Il parente del concorrente del GF sta facendo il tifo per il ragazzo ma probabilmente si è spinto oltre.

Infatti, diversi utenti del web non hanno apprezzato le immagini diffuse in cui si vede una bara da cui esce fuori il volto della Luzzi e, sul finire del filmato, anche quello di Giuseppe che manda baci a tutti.

Non è dato sapere se realmente i video col fotomontaggio sia opera dello zio di Garibaldi ma a giudicare dalle reazioni dei sostenitori di Beatrice e, in generale, dal contenuto di questi filmati, senza dubbio non sono stati dei contenuti apprezzati. Anzi. Attorno allo zio del concorrente del GF si è scatenata una vera e proprio bufera. “Ma cosa vuole lo zio di Garibaldi?”, “Mi spiegate il senso di questi video?”, “Una cosa oscena e bruttissima. Sta ottenendo l’effetto opposto”.

Staremo a vedere se nelle prossime ore ci saranno dei chiarimenti sulla vicenda. Intanto, come riportato da Biccy, lo zio di Garibaldi ha anche condiviso un video in cui sostiene il nipote: “[…] Cerchiamo di supportarlo e votarlo tutti. Ed è bello vederlo sempre attivo e felice, perché lui è un tipo che porta allegria […]”, alcune delle sue parole.

Di seguito anche alcuni post su X di diversi utenti rimasti sconcertarti:

