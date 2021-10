Sapete quanti figli ha l’attrice Simona Cavallari, come si chiamano e qual è la loro storia? Vi raccontiamo tutto quello che c’è da sapere sul loro conto…

Simona Cavallari, attrice di successo con una brillante carriera sul set, è anche una mamma felice. Sui social è difficile intravedere immagini dei suoi splendidi figli, ma si sa che hanno un legame speciale e qualche dettaglio sulla loro storia è emerso nel corso degli anni. Partiamo alla scoperta della loro biografia e di quelle che sono le curiosità dietro le loro origini famose!

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Chi sono i figli di Simona Cavallari e dove vivono?

I figli di Simona Cavallari sono tre, nati da due storie d’amore dell’attrice e volto noto della serie Squadra antimafia. Pablo Alberto Silvestri, classe 2002, è il suo primogenito, nato dalla relazione con il cantautore Daniele Silvestri che è anche il papà del suo secondo figlio, Santiago Ramon Silvestri (nato un anno più tardi, nel 2003). Proprio l’artista ha condiviso su Instagram un bellissimo scatto che li vede insieme al mare…

Simona Cavallari è diventata mamma per la prima volta, dunque, all’epoca della sua storia d’amore con l’artista, che sarebbe iniziata nel 1998 e terminata nel 2009. L’attrice ha avuto il suo terzo figlio qualche anno dopo, precisamente nel 2011: il suo nome è Levon Axel ed è nato dalla sua unione con l’ex compagno Roberto Libertini. I genitori di Levon Axel si sarebbero separati intorno al 2013… Per quanto riguarda il luogo in cui abitano, secondo le informazioni emerse i tre figli di Simona Cavallari vivono a Roma, esattamente come la madre.

Simona Cavallari

I figli di Simona Cavallari, la vita privata e il rapporto con l’attrice

Non si conosce nulla della vita privata dei figli di Simona Cavallari, se non per qualche fugace scorcio social pubblicato sui rispettivi account dei genitori. In un lungo post dell’attrice sul suo Instagram traspare il profilo del loro profondo legame: “A tutte le volte che ho creduto di non farcela. A tutte le notti insonni per le preoccupazioni. A tutte le sere in cui ero così stanca da non credere che il mattino dopo mi sarei svegliata. A tutti quelli che si sono girati dall’altra parte. A chi non solo si è girato dall’altra parte, ma ha reso tutto più difficile e complicato. Oggi so che l’impegno, gli sforzi e la dedizione portano sempre i loro frutti. So che se anche commetti tanti sbagli è il cuore che conta. Guardo queste tre anime nel mondo con gli occhi degli altri e sono fiera e orgogliosa. Ma soprattutto le ringrazio per avermi scelta e fatto conoscere la mia forza“.

Figli di Simona Cavallari: altre 2 cose da sapere

– Pablo Silvestri, primogenito di Simona Cavallari e Daniele Silvestri, ha un profilo Instagram blindato in cui si legge una frase: “No rain. No flowers“.

– Il secondo figlio dell’attrice e del cantautore, Santiago Ramon Silvestri, ha un profilo Instagram privato proprio come il fratello maggiore ed è meno facile da trovare. Il suo nome social è “Sandrago“, e sulla pagina spicca una frase: “Aprite la mente prima della bocca“.