Significato del numero 100, cifra che racchiude la totalità dell’universo

Qual è il significato del numero 100? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla cifra che racchiude in sé la totalità dell’universo.

Il numero 100 rappresenta per tutti il massimo dell’aspirazione. Pensiamo, ad esempio, al modo di dire “Dare il 100%“. Eppure, il suo significato è molto più profondo perché parliamo di una cifra che racchiude in sé la totalità dell’universo.

Qual è il significato del numero 100?

Il significato importante del numero 100 affonda le radici in tempi antichi. Cifra di valore per molte culture, è stato spesso associato alla rappresentazione del divino, di Dio. I Pitagorici, siamo intorno al 530 a.C., sostenevano che fosse un numero sacro perché era il quadrato di 10, cifra perfetta che per loro indicava anche la totalità dei pianeti.

Pertanto, il significato del 100 è strettamente legato a quello del 10, formato dall’1, ossia il principio di ogni cosa, e dallo 0, il nulla. L’unione di queste due cifre racchiude la totalità dell’universo che, con il 100 raggiunge la sua massima espressione.

Cambiando cultura, nella Cabala ebraica la lettera Q (Qoph) corrisponde a 100 e il suo significato è Santità. Tra l’altro, parliamo di una lettera dalla forma speciale in quanto è l’unica che si estende sotto la linea inferiore. Il numero, invece, rappresenta il bene che vince sul male.

Il valore del 100 ai giorni nostri

Il significato dei numeri ha sempre attirato grande attenzione, fin dalla notte dei tempi. Il valore del 100, dai Pitagorici a oggi, non è mai cambiato. Pensiamo, ad esempio, che per indicare il massimo, in qualsiasi campo, si usa l’espressione: “Dare il 100%”. Non a caso, in molte culture, non solo quella italiana, avere una casa che ha come numero civico 100 o possedere un biglietto che finisce con questa cifra è di buon auspicio.