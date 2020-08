Sognare di cadere è uno dei sogni più ricorrenti. Ecco il significato generale e tutte le sue possibili interpretazioni.

Vi è mai capitato di sognare di cadere? La risposta a questa domanda sarà affermativa per la maggior parte di voi. Pare infatti che questo sogno angosciante sia tra i più diffusi, anche se in alcuni casi è causato da motivi puramente fisici, ossia degli impercettibili spasmi muscolari. Ma cosa significa sognare di cadere? Qui di seguito cerchiamo di spiegarvelo prendendo in considerazione tutte le varie interpretazioni possibili.

Sognare di cadere: cosa significa?

In linea generale, laddove non è motivato da ragioni di carattere fisiologico, questo sogno allude a una situazione di forte stress, ansia e stanchezza, oltre che a una sfiducia verso se stessi e le proprie capacità.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/azione-adulto-camicia-a-quadri-1838330/

Un secondo significato alluderebbe invece al senso di colpa e vergogna, spesso legati alla sfera intima e sessuale.

Infine, questo sogno può indicare che stiamo vivendo una situazione che ci turba e non ci fa vivere in pace con noi stessi.

Sognare di cadere: le interpretazioni diverse

Ecco quali sono le diverse interpretazioni che si possono dare a seconda del sogno specifico:

–Cadere nel vuoto. Questa versione del sogno allude a un senso di insicurezza, perdita di controllo e incapacità di gestire una situazione divenuta insostenibile.

Spesso, questo sogno è associato al buio, che sottolinea il senso di smarrimento e l’impossibilità di trovare una via d’uscita.

–Cadere in un burrone, un pozzo o un buco sottoterra. Sognare di cadere in una voragine profonda indica delusione e smarrimento per qualcosa in cui si credeva fortemente e che si è rivelato fallimentare, sia esso un progetto lavorativo, amoroso o personale.

–Precipitare dall’alto. Sognare di precipitare da un posto alto, come una torre, un balcone o un grattacielo allude invece alla paura di non essere all’altezza, soprattutto se si sta vivendo un momento di svolta, come una promozione o un cambiamento decisivo.

–Sognare di inciampare. Inciampare, soprattutto in pubblico, di fronte ad altre persone, riguarda invece il rapporto con gli altri: questo tipo di sogno allude infatti alla paura di essere percepiti come deboli e non all’altezza delle situazioni.

–Cadere e farsi male. In questo caso si tratta di un avvertimento dell’inconscio nei confronti di un aspetto della propria vita da considerarsi rischioso. Al contrario, cadere in piedi o uscirne illesi indica fiducia e possibilità di affrontare una situazione, anche se complessa.

–Sognare di cadere e poi volare. Anche in questo caso si tratta di un sogno positivo, che allude alla capacità di affrontare le difficoltà iniziali e riuscire nell’impresa; il contrario invece, indica sempre una scarsa fiducia in se stessi

–I numeri della smorfia napoletana. La tradizione della smorfia napoletana vuole che si debbano giocare i numeri corrispondenti a situazioni apparse in sogno; in questo caso, le cifre sono le seguenti: cadere 51, cadere nel vuoto 56, dall’alto 80, da un tetto 59 e farsi male 17.

