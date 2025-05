Significato del nome Nicole: origini, caratteristiche e onomastico

Nicole è un nome di origine greca dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Tra i nomi prediletti dai neogenitori italiani spicca Nicole, un nome femminile che negli ultimi anni sta diventando sempre più popolare. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo significato e sulle sue caratteristiche.

Significato : vittoria del popolo

: vittoria del popolo Origine : greca

: greca Onomastico : 6 marzo

: 6 marzo Varianti: Nicole, Colette (francese, inglese), Nicky (diminutivo inglese), Nikolenka (russo);

Significato e origini del nome Nicole

Nicole, variante femminile del nome Nicola, deriva dal greco antico e combina le parole “nikê“, che significa vittoria, e “laos“, che sta per popolo. Il significato complessivo del nome può essere interpretato dunque come “vittoria del popolo“, un richiamo forte a doti di leadership, determinazione e capacità di guidare gli altri verso il successo.

Onomastico e diffusione del nome Nicole

L’onomastico di chi porta questo nome si celebra il 6 marzo, in memoria di Santa Coletta di Corbie, fondatrice dell’Ordine delle Clarisse Colettine. In alternativa può essere festeggiato il 6 dicembre, giorno dedicato a San Nicola di Bari.

Nicole è un nome che negli ultimi anni sta acquisendo sempre maggiore popolarità in Italia e nel 2016 si è posizionato al 14esimo posto nella classifica dei nomi più scelti per le bambine. Meno diffuse ma comunque presenti nel nostro Paese sono le varianti Nicoletta e Nicolina. La forma maschile Nicola è invece molto apprezzata e utilizzata dai neogenitori.

Curiosità e caratteristiche sul nome Nicole

Nicole è una bambina discreta e riservata. Nonostante l’ambizione non sia il motore principale della sua esistenza, chi porta questo nome mostra una dedizione quasi rigorosa nel suo ambito lavorativo, prediligendo ruoli che offrono stabilità anziché sfide sempre nuove. La sua prudenza nel prendere decisioni testimonia una personalità che, pur temendo il giudizio altrui e possibili delusioni, non rinuncia alla sua essenza per cercare approvazioni esterne.

Dal punto di vista lavorativo, Nicole può trovare soddisfazione in ambiti che le permettano di esprimere la sua passione per la cura e l’ascolto verso gli altri. Professioni nel settore sociale, assistenziale o nella cura della famiglia sono ideali per lei perchè le permettono di fare la differenza nella vita delle persone.

Il colore associato a Nicole è il rosso, tonalità simbolo di amore, passione e coraggio. La pietra portafortuna è invece il rubino, gemma della passione ardente e della gioia di vivere. Infine, il numero fortunato per chi porta questo nome è il 3, cifra simbolo di creatività e energia.

Personaggi famosi con il nome Nicole

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Nicole: