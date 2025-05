Che gusto c’è di Fabri Fibra e Tredici Pietro, significato: “Tutti stanno sempre meglio di te”

Qual è il significato di Che gusto c’è di Fabri Fibra e Tredici Pietro? La canzone contiene parecchi riferimenti a Vip e altri artisti.

Una canzone che di certo resterà ai primi posti delle classifiche per diverse settimane. Stiamo parlando di Che gusto c’è di Fabri Fibra e Tredici Pietro. Un brano che è una riflessione, ma anche una critica alla società contemporanea: scopriamo il significato e il testo.

Che gusto c’è di Fabri Fibra e Tredici Pietro: il significato

Uscita il 23 maggio 2025, Che gusto c’è è la canzone che vede Fabri Fibra collaborare con Tredici Pietro. Il brano, scritto dal rapper con Davide Petrella e Zef, è contenuto all’interno dell’album Mentre Los Angeles brucia. Il significato ruota attorno alle contraddizioni della società contemporanea, in cui l’invidia è il sentimento dominante. Il tutto, come ben ci insegna la musica rap, condito da vari riferimenti a personaggi o luoghi: da Silvio Berlusconi a Flavio Briatore e il suo Crazy Pizza, passando per Il Volo, Porto Cervo, Saint Tropez e Sfera Ebbasta.

“Ci penso ormai da mesi

Quasi scoppio

Che non fatturo da troppo“.

Che il proprio lavoro abbia a che fare con la musica o con altro, poco importa: il confronto con gli altri è sempre presente. Questa tendenza, però, è logorante perché, alla fine della fiera, l’erba del vicino appare sempre più verde.

“Ma poi mi chiedo che gusto c’è

Se tutti stanno sempre meglio di te

Da Porto Cervo a Saint Tropez“.

I social non hanno fatto altro che incrementare quella sorta di voyeurismo malato che spinge le persone a desiderare sempre di più. Il lusso estremo è la meta di molti e non riuscire a raggiungerlo genera frustrazione. Che poi, una volta raggiunto, si continua sempre a volere qualcosa in più.

“Non ti fidare dei giornali che l’Italia è bellissima

Guarda che mare, mare che mare

Che gusto c’è“.

Che gusto c’è di Fabri Fibra e Tredici Pietro si conclude con un messaggio importante: basta disintossicarsi dai social per tornare a stare bene. Guardare il mare, ciò che ci offre la natura per godere della vera vita. “Sembra sempre ci sia qualcuno che sta meglio di te, che guadagna di più e solo se ti stacchi dallo schermo ti rendi conto che nel mondo reale trovi un po’ di pace, tanto che nel testo dico ‘guarda il mare’, ossia guarda la realtà“, ha dichiarato il rapper.

Ecco il video di Che gusto c’è di Fabri Fibra e Tredici Pietro:

Che gusto c’è di Fabri Fibra e Tredici Pietro: il testo

È un’ossessione

Signori, signore

Rap italiano…

