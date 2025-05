Dillo solo al buio di Elisa, il significato: “Sono qui non ti lascio cadere”

Qual è il significato di Dillo solo al buio di Elisa? La canzone è dedicata all’amicizia, a quell’amicizia vera e profonda che tutti sognano.

Non solo canzoni dedicate all’amore, nella discografia di Elisa c’è un singolo bellissimo che è un inno all’amicizia vera e pura, quella che non lascia mai soli. Stiamo parlando di Dillo solo al buio, un brano che invita ad abbracciare le proprie vulnerabilità e a condividerle con le best friends. Scopriamo il significato e il testo.

Dillo solo al buio di Elisa: il significato della canzone

Uscita a novembre 2024, la canzone Dillo solo al buio di Elisa non è contenuta all’interno di alcun album, ma è stata rilasciata come singolo. Scritta dalla stessa artista con Alessandro Raina e musicata da Davide Simonetta, ha un significato profondo. Dedicata a una delle migliori amiche della cantante, Roberta, invita ad abbracciare le proprie vulnerabilità e condividerle, affrontando sempre le paure a testa alta.

“So che tu sei uguale a me

Non chiami quando sei fragile

Se vuoi non dirmelo mai

Ma sai che come sempre ci siamo noi“.

L’amicizia è fondamentale nella vita, bisogna solo essere fortunati a trovare persone vere e sincere, che siano in grado di dire, ma dire per davvero: “i tuoi guai come sempre sono i miei“.

“E non sentirti stupida

Ogni volta che sei giù

Sai tu conti un po’ di più“.

In amicizia si piange e si ride, l’importante è farlo sempre insieme. Dillo solo al buio di Elisa è una dedica d’amicizia che tutti vorremmo ricevere almeno una volta nella vita, con la promessa: “Sola non ci resti più“.

Ecco il video di Dillo solo al buio di Elisa:

Dillo solo al buio di Elisa: il testo della canzone

Tu sulla torre non salvi te

(Stessa)

Ed è per questo che sei così

(Così bella)…

