Frasi tratte dalle canzoni più belle e profonde de La Rappresentante Di Lista

Vi presentiamo una raccolta di frasi tratte dalle canzoni più belle de La Rappresentante Di Lista: da Religiosamente a Ciao Ciao.

La carriera de La Rappresentante Di Lista è nata in tempi relativamente brevi, nel 2011, ma in pochi anni il duo è riuscito ad affermarsi nella scena musicale italiana. Vi presentiamo una raccolta delle frasi più belle tratte dalle canzoni firmate dagli artisti che hanno unito Toscana e Sicilia.

Le frasi più belle de La Rappresentante Di Lista

Gruppo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, La Rappresentante Di Lista si è formato in Sicilia nel 2011. Lei originaria di Viareggio e lui di Palermo, si sono incontrati casualmente durante le prove di uno spettacolo teatrale. Il primo album, intitolato (Per la) Via di casa, è uscito nel 2014, ma il successo vero e proprio è arrivato nel 2018 quando la canzone Questo corpo è stata inserita nella serie The New Pope di Paolo Sorrentino.

La carriera del gruppo ha così spiccato il volo. Diversi i brani regalati ai fan: da Amare ad Alieno, passando per Vita, Religiosamente e Ciao Ciao. Di seguito, una selezione di frasi tratte dalle canzoni più belle de La Rappresentante Di Lista:

Ho bisogno di credere a una storia impossibile, più che mai vorrei decidere di superarmi. (Guarda come sono diventata)

Voglio solo piangere invisibilmente senza lacrime. (Invisibilmente)

Prima di dormire ci guardiamo, scriviamo solo canzoni d’amore e ci incontriamo stanchi. Ma sarà sempre meglio stare con te. (Gloria)

Amare senza avere tanto, urlare dopo avere pianto, parlare senza dire niente, come il sole, mi consolerà. (Amare)

E dentro il petto questo cuore non si muove bene, non pulsa il sangue alle vene. (Questo corpo)

Guardateci tutti correre, eccoci qui: siamo fradici di gioia. (Guardateci tutti)

Tremare come le foglie, non avere paura di niente, viviamo sempre. Tutta qua la felicità sembra semplice, sei felice o sei complice. (Vita)

Mordo la gente che mi fa male un po’, chiamami isterica. Sono il futuro lo ammetto. Divento preda se attacco. Sono pesante, confesso, amo me stessa. Sono un pianeta e lo ammetto. Vorrei impazzire, se scappo, non farà male, ma intanto tieniti forte. (Alieno)

Cosa ti aspetti dalla stella ponente, quando lassù brillerà? (Mina vagante)

Fuori dalla città in fiamme la periferia, sopra le strade il sole sfolgora e brucia. (Apriti cielo!)

Ora conta fino a quanto puoi, correrò a nascondermi, sarò invisibile. (Siamo ospiti)

E ho un cuore in più, […] che ho un cuore in gola e uno in mano che batte per te. (Baci per Gina)

Ti amo come la neve nei giorni di pioggia. (Ti amo-Nanana)

Sputo al vento e mi ritorna in mente il giorno che eravamo sconosciuti io e te. Non c’era giorno senza di te. Le onde sulla sabbia, il sole in testa, il tuo ricordo dentro di me si allontana. (Religiosamente)

La luce stanca dei miei tramonti se ne va. (Invisibilmente)

Queste gambe sole non si muovono bene, queste braccia non mantengono. (Questo corpo)

Ho bisogno di mettere nuovi punti e poi virgole. (Guarda come sono diventata)

Tra questi due bambini che piangono ce n’è uno che ride, che stravede per i tuoi occhi. (Un’isola)

Lei che non lo sa cosa farà, ma sa cos’è meglio per me. (Cosa farò?)

Questa bocca a volte non mi crede, vuole la fame e la sete. (Questo corpo)

Possiamo essere terribili, possiamo essere magnifici, ma in una notte come questa siamo noi la meraviglia. (Maledetta tenerezza)

Adesso che bevo, voglio ancora la sete; adesso che parli voglio solo che taci. (Giovane femmina)

Guarda come sono diventata, splendo già da un anno e non è ancora finita. (Guarda come sono diventata)

Soffiano controvento gli attimi felici: questo è il mio momento. (Guardateci tutti)

Tu vuoi quello che non c’è: le stelle che brillano di giorno. (Gloria)

Sono una mina vagante, cosa mi aspetto dal niente, quando tutto per aria volerà? Senza lasciare traccia, quando quello che voglio sarà. (Mina vagante)

Sono a pezzi, già mi manchi. Occhi dolci, cuori infranti. Che spavento, come il vento questa terra sparirà. Nel silenzio della crisi generale ti saluto con amore. (Ciao Ciao)

Frasi profonde de La Rappresentante Di Lista

Le canzoni de La Rappresentante Di Lista affrontano gli argomenti più disparati: dall’amore al coraggio, passando per la tristezza. Di seguito, un’altra selezione di frasi tratte dai brani più amati dai fan: