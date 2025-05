Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Joan Thiele: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Tutto pronto per il tour 2025 di Joan Thiele. La cantante italo-svizzera girerà il Belpaese in lungo e in largo, toccando alcune delle città nostrane più importanti. Tutti i concerti andranno in scena in occasione di festival degni di nota, come il Mi Ami di Milano. Scopriamo le date e la scaletta.

Joan Thiele, le date del tour 2025

Dopo il successo registrato al Festival di Sanremo con la canzone Eco, Joan Thiele incontrerà i fan nel corso del tour 2025. Durante i concerti, l’artista italo-svizzera porterà in scena alcuni dei suoi brani più belli, compresi alcuni tratti dall’ultimo album Joanita. La data zero è fissata per il 24 maggio al Mi Ami Festival di Milano, mentre la tappa conclusiva è in programma per il 14 settembre al Popolar Festival di Trento.

Di seguito, tutte le date del tour 2025 di Joan Thiele:

24 maggio – Mi Ami Festival, Milano;

5 giugno – Ateneika, Cagliari;

10 giugno – Aqua Festival, Jesolo (VE);

21 giugno – Tones of the Stones, Oira (VB);

27 giugno – Flowers Festival, Collegno (TO);

28 giugno – Lumen Festival, Vicenza;

2 luglio – Mundus Festival, Carpi (MO);

9 luglio – Men/Go Festival, Arezzo;

10 luglio Spilla, Ancona;

14 luglio – Suono di marca, Treviso;

19 luglio – Abbabula Festival, Sassari;

20 luglio – Spaghetti Festival, Roma;

25 luglio –Riverock Festival, Assisi (PG);

26 luglio – Musicastrada Festival, Montopoli Val d’Arno (PI);

1 agosto – Youth Argentario, Porto Santo Stefano (GR);

9 agosto – Diorama Festival, Silvi Marina (TE);

10 agosto – Festival dell’Aspide, Roccadaspide (SA);

11 agosto – Mish Mash Festival, Milazzo (ME);

13 agosto – Color Fest, Lamezia Terme (CZ);

14 agosto – Locus Festival, Locorotondo (BA);

23 agosto – Acieloaperto, Cesena;

6 settembre – TRF Live sotto il terrazzo, Cremona;

14 settembre – Popolar Festival, Trento.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Durante le tappe dei concerti del tour 2025, Joan Thiele porterà in scena i suoi successi più grandi. Ecco quale sarà la scaletta: