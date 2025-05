Qual è il significato di Fai rumore di Diodato? La canzone racconta i tormenti legati alla fine di una storia d’amore.

Diodato si è aggiudicato il Festival di Sanremo 2020 con Fai rumore, una canzone che è entrata di diritto nella classifica dei brani più belli di sempre dell’intero panorama musicale italiano. Scopriamo il significato e il testo del singolo che possiamo considerare a tutti gli effetti una poesia.

Fai rumore di Diodato: il significato della canzone

Uscita il 5 febbraio del 2020, Fai rumore di Diodato è contenuta all’interno dell’album Che vita meravigliosa. La canzone, scritta dallo stesso artista con Edwin Roberts, ha vinto uno dei Festival di Sanremo più particolari della storia, la settantesima edizione, che in piena pandemia da Covid-19 è andato in scena in un vuoto, vuotissimo, Ariston. Un brano intenso, profondo, che fa venire la pelle d’oca fin dal primo ascolto. Il significato ruota attorno alle emozioni causate dalla separazione.

“Ho capito che

Per quanto io fugga

Torno sempre a te“.

Siamo abituati a pensare all’amore come qualcosa che fa stare bene, ma cosa succede quando una relazione finisce? Quel sentimento che ci faceva battere il cuore all’impazzata si trasforma in tormento, inquietudine.

“Non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale

Tra me e te“.

La separazione è difficile d’accettare, specialmente se si è ancora innamorati. Si piomba improvvisamente in un silenzio che, se ascoltato con attenzione, fa un “rumore” pazzesco, assordante. Diodato ha regalato ai fan una vera poesia che narra il tormento di un uomo che farebbe di tutto per rivivere quell’amore di cui è stato privato.

Ecco il video di Fai rumore di Diodato:

Fai rumore di Diodato: il testo della canzone

Sai che cosa penso?

Che non dovrei pensare

Che se poi penso sono un animale…

Continua per il testo integrale