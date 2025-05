Eco di Joan Thiele, il significato: “E quando ti senti più fragile cambia la pelle”

Qual è il significato di Eco di Joan Thiele? La canzone investiga la paura, l’insicurezza e l’autosabotaggio.

Anche se al Festival di Sanremo 2025 si è classificata solo al ventesimo posto, Eco di Joan Thiele ha avuto un successo degno di nota. Una canzone profonda, dalla sonorità un po’ vintage, che l’artista ha dedicato al fratello. Scopriamo il significato e il testo.

Eco di Joan Thiele: il significato della canzone

Uscito nel mese di febbraio 2025, Eco di Joan Thiele è contenuto all’interno dell’album Joanita. Scritta dalla stessa artista con Federica con Federica Abbate e Simone Benussi in arte Mace, ha un significato molto profondo. Il brano, dedicato al fratello dell’artista, investiga la paura, l’insicurezza e l’autosabotaggio.

“Forse sarà l’insicurezza

Sarà che per noi la famiglia non è mai la stessa

Sarà che siamo figli dell’indifferenza“.

Avere un legame profondo con un fratello o una sorella non è scontato. Da ragazzini si può discutere per i motivi più banali, ma sono le liti da adulti ad allontanare per sempre. Eppure, quanti hanno la fortuna di vivere un rapporto vero e leale sanno benissimo il coraggio che ne scaturisce.

“E ti giuro se il tempo è una linea che cambia

Sarò la tua eco e poi mai la distanza che corre tra il mondo e le cose

Ma se ci sei tu

Sì, resto calma”.

Un’ancora di salvezza, una casa a cui fare sempre ritorno, un rifugio sicuro dove trovare un abbraccio accogliente e non giudicante: un rapporto fraterno è questo e molto altro. Joan Thiele ha confessato che quando il fratello ha ascoltato Eco si è commosso. D’altronde, con una dichiarazione d’amore e di “presenza” di questo tipo non poteva essere altrimenti.

Ecco il video di Eco di Joan Thiele:

Eco di Joan Thiele: il testo della canzone

E ti giuro, non ho più bisogno di fingere

Questa mia vita è il mio viaggio

Ed io traccio da sola le scelte che faccio…

Continua per il testo integrale