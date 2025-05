Popolare di Michele Bravi e Mida, il significato: “Dammi la felicità”

Ritmo travolgente e un invito che tutti dovremmo cogliere al volo: è Popolare di Michele Bravi e Mida. Scopriamo il significato del brano.

Una canzone allegra, accompagnata da un video esplosivo. Stiamo parlando di Popolare, brano che vede Michele Bravi collaborare per la prima volta con Mida, ex talento di Amici di Maria De Filippi. Scopriamo il significato e il testo del singolo.

Popolare di Michele Bravi e Mida: il significato della canzone

Uscita venerdì 23 maggio 2025, Popolare di Michele Bravi e Mida è destinata a diventare un tormentone. Scritta dai due artisti in collaborazione con Antonio Caputo in arte Kaput, la canzone è nata da un viaggio che Michele ha compiuto tra il Brasile e New Orleans. Due mondi all’apparenza diversi, ma uniti da un’energia contagiosa. Il significato va rintracciato nell’importanza di celebrare la vita, sempre e comunque.

“Popolare, popolare nella notte

Sale sale col rumore delle piazze

Passionalità folkloristica

Per ballare, per ballare con la sorte“.

La felicità non ha un significato universale, dipende da tante cose, in primis dalla cultura di appartenenza. Eppure, a prescindere da ciò, la vita andrebbe sempre celebrata. Facile a dirsi, difficile da mettere in pratica.

“Cosa stai dicendo?

Dammi la felicità

Chiudo gli occhi e ballo

Un canto popolare in una casa popolare“.

Il singolo di Bravi e Mida lancia un invito che tutti dovremmo cogliere: tornare a unirsi come “comunità”. Michele ha parlato così di Popolare: “Dentro questa canzone ci sono quei colori, quel folklore, l’esperienza così carnale della musica, il voodoo, il calore così vivido e palpabile delle strade della Louisiana e la necessità di celebrare e unirsi come comunità”.

Ecco il video di Popolare di Michele Bravi e Mida:

Popolare di Michele Bravi e Mida: il testo della canzone

Labbra voodoo

Che se mi baci io non respiro più

Ti chiedo solamente…

