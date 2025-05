Pinguini Tattici Nucleari: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 dei Pinguini Tattici Nucleari: dalle tappe in programma alle canzoni che porteranno in scena.

Tutto pronto per il tour 2025 dei Pinguini Tattici Nucleari. La band capitanata da Riccardo Zanotti promette concerti indimenticabili, con una scaletta contenente sia canzoni del passato che ultimi successi. Scopriamo tutte le date, le location e i brani.

Pinguini Tattici Nucleari, le date del tour 2025

I Pinguini Tattici Nucleari sono pronti per dare il via all’Hello World – Tour negli stadi 2025. La band capitanata da Riccardo Zanotti si esibirà con una serie di concerti in alcune delle location italiane più importanti, quelle che i cantanti sognano di riempire fin dal loro esordio sul palco. Ovviamente, la scaletta delle canzoni promette uno spettacolo indimenticabile.

La data zero è fissata per il 7 giugno all’Arena – Campovolo di Reggio Emilia, mentre la tappa conclusiva è in programma per il 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Di seguito, tutte le date e le location del tour 2025 dei Pinguini Tattici Nucleari:

7 giugno – RCF Arena (Campovolo), Reggio Emilia;

10 e 11 giugno – Stadio San Siro, Milano;

14 giugno – Arena della Marca, Treviso;

17 giugno – Stadio Olimpico Grande Torino, Torino;

21 giugno – Stadio del Conero, Ancona;

25 giugno – Visarno Arena, Firenze;

28 giugno – Stadio Diego Armando Maradona, Napoli;

4 luglio – Stadio Olimpico, Roma.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Durante i concerti del tour 2025, i Pinguini Tattici Nucleari porteranno in scena i loro più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: