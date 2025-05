Allarme Covid, la variante LP.8.1 preoccupa: ecco i sintomi

Il Covid torna a preoccupare con la variante LP.8.1: vediamo quali sono i sintomi, qual è la situazione in Italia e cosa dobbiamo aspettarci.

La variante LP.8.1 del Covid è predominante in tutto il mondo e sta iniziando a preoccupare gli esperti. Il motivo è presto detto: nei Paesi con scarsa vaccinazione potrebbe rappresentare un rischio non indifferente. Vediamo quali sono i sintomi e com’è la situazione in Italia.

Covid variante LP.8.1 sintomi

Cresce la preoccupazione per la variante LP.8.1 del Covid. Anche se si tratta di un ceppo che ha fatto la sua prima comparsa nel mese di luglio 2024, diventando predominante tra marzo e aprile 2025, soltanto nelle ultime settimane ha iniziato a diffondersi in modo massiccio, specialmente in Asia, a Singapore e Hong Kong.

Secondo l’infettivologo Matteo Bassetti, raggiunto da Adnkronos, la variante LP.8.1 dovrebbe preoccupare soprattutto le regioni del mondo con basso tasso di vaccinazione, come l’India. Anche negli altri, però, potrebbe rappresentare un problema, visto che ormai il calo dell’immunità accomuna tutto il globo. D’altronde, sono trascorsi anni dalla vaccinazione e in pochi, pochissimi, hanno continuato ad aderire alla campagna di prevenzione.

Per quanto riguarda i sintomi, questa ‘nuova’ variante del Covid non si discosta troppo da quante l’hanno preceduta.

Covid: qual è la situazione in Italia con la nuova variante

Per il momento, in Italia la situazione non è preoccupante, ma per avere qualche certezza in più bisogna vedere cosa accadrà nelle prossime settimane. La variante LP.8.1 del Covid appartiene al lignaggio JN.1, che a sua volta è ‘figlia’ dell’Omicron, e sembra avere una potenza di diffusione maggiore rispetto ai ceppi che l’hanno preceduta. L’infettività, però, dovrebbe essere più bassa.

In ogni modo, è bene ribadire che la situazione è sotto controllo in tutto il mondo, Italia compresa, quindi possiamo stare tranquilli e goderci la bella stagione senza restrizioni.