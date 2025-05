Diodato: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Diodato: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Al termine del tour 2024, Diodato aveva già anticipato ai fan la tournée estiva del 2025. I concerti lo porteranno a esibirsi in alcune delle location italiane più ambite, con una scaletta contenente le sue canzoni più famose e alcune ultime uscite. Scopriamo tutte le date e i brani che ha scelto di cantare.

Diodato, le date del tour 2025

Dopo il successo registrato lo scorso anno, Diodato torna a far cantare i fan con il tour 2025. Una serie di concerti che lo porteranno in giro per l’Italia, con una scaletta di canzoni che lui stesso ha studiato nei dettagli. La data zero è fissata per il 24 maggio al Mi Ami Festival di Milano, mentre la tappa conclusiva è programmata per l’11 settembre al Summer Festival di Roma.

Di seguito, tutte le date e le relative location del tour 2025 di Diodato:

24 maggio – Mi Ami Festival, Milano;

27 giugno – Trento Live Fest, Trento;

28 giugno – Anfiteatro Romano, Susa (TO);

12 luglio – Arena del mare, Genova;

18 luglio – Musart Festival, Firenze;

20 luglio – Belvedere di San Leucio, Caserta;

25 luglio – Piazza Garibaldi, Cervia (RA);

2 agosto – Locus Festival, Ostuni (BR);

3 agosto – Over Sound Music Festival, Barletta (BT);

9 agosto – Dream Pop Fest, Palermo;

14 agosto – Sferisterio, Macerata;

30 agosto – Mantova Summer Festival, Mantova;

4 settembre – Vicenza in Festival, Vicenza;

5 settembre – Piazza della Loggia, Brescia;

11 settembre – Roma Summer Fest, Roma.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Nel corso dei concerti del tour 2025, Diodato porterà in scena i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: