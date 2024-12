Significato del nome Mattia: origini, caratteristiche e onomastico 

Mattia è un nome di origine ebraica dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Mattia è un nome ricco di storia e di significato: esploriamo insieme l’origine, le curiosità e l’impatto di questo nome attraverso la società e i tempi!

Significato : dono di Dio

: dono di Dio Origine : ebraica

: ebraica Onomastico : 14 maggio

: 14 maggio Varianti: Matt (inglese) Mathias (tedesco, svedese, norvegese, francese, danese), Mátyás (ungherese), Matthias (tedesco, svedese, norvegese, danese, francese, inglese, olandese), Matthías (islandese), Mathis (francese, tedesco), Matija (croato, maltese), Matthijs (olandese), Matias (portoghese, spagnolo)

Significato e origine del nome Mattia

Mattia è un nome di origine ebraica che deriva del termine “Mattityahu o Mattithyahu“, che significa letteralmente “dono di Dio“. Nella cultura latina il nome si è poi diffuso in due diverse forme: Mattheus o Matthaeus, ovvero l’odierno Matteo, e Matthias o Mathias che oggi è Mattia.

Onomastico e diffusione del nome Mattia

L’onomastico di chi porta questo nome può essere festeggiato alternativamente o il 14 maggio oppure il 24 febbraio in onore di San Mattia Apostolo, patrono degli ingegneri e dei fabbri, invocato contro il vaiolo. Ci sono però anche altre date in cui è possibile celebrare questo nome:

8 gennaio per Beata Cristina Ciccarelli da L’Aquila, al secolo Mattia, badessa agostiniana

per Beata Cristina Ciccarelli da L’Aquila, al secolo Mattia, badessa agostiniana 30 gennaio per San Mattia, vescovo di Gerusalemme

per San Mattia, vescovo di Gerusalemme 18 febbraio per Beato Mattia Malaventino, mercedario e martire in Africa

per Beato Mattia Malaventino, mercedario e martire in Africa 22 maggio per Beato Mattia da Arima, martire a Ōmura

per Beato Mattia da Arima, martire a Ōmura 30 maggio per San Mattia Kalemba, martire a Kampala nel 1886

per San Mattia Kalemba, martire a Kampala nel 1886 9 luglio per San Mattia Feng De, martire a Taiyuan

per San Mattia Feng De, martire a Taiyuan 12 luglio per Beato Mattia Araki, martire a Nagasaki

per Beato Mattia Araki, martire a Nagasaki 20 agosto per Beato Mattia Cardona Meseguer, sacerdote e martire a Vallibona

28 dicembre per Beata Mattia Nazareni, badessa di Matelica nelle Marche

In Italia la diffusione di Mattia è notevolmente aumentata negli ultimi 20 anni e oggi rientra stabilmente nella lista dei 20 nomi maschili più scelti dai neogenitori. Secondo i dati Istat tra il 1999 e il 2022 sono stati chiamati così 133mila neonati. Il nome Mattia può essere utilizzato anche per le bambine ma è molto poco diffuso in questa sua variante.

Caratteristiche e curiosità sul nome Mattia

Chi porta questo nome è solitamente caratterizzato da una natura genuina e da una forte passione per gli sport e le attività all’aperto. I Mattia sono persone indipendenti, capaci di affrontare le avversità della vita con spirito di resilienza. Attribuiscono grande valore alla famiglia e quando si innamorano sono capaci di grandi gesti romantici e costante fedeltà.

A livello professionale, chi porta questo nome è particolarmente incline a lavori che lo portano a contatto con la natura come guardia forestale o agricoltore. Data la sua naturale capacità di analisi e la sua passione lo studio può anche diventare un abile insegnate o ingegnere.

A questo nome maschile è associato il giallo, un colore acceso e luminoso che richiama il sole e la natura. La pietra portafortuna per Mattia è invece il berillo, una gemma rara e preziosa, caratterizzata da colori luminosi e sgargianti, simbolo di luce vitale. Infine, il numero fortunato è il 6, simbolo di completezza ed equilibrio.

Personaggi famosi con il nome Mattia

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Mattia: