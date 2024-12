Tutti pazzi per il pickleball: ecco cos’è, come si gioca e le regole

Il Pickleball spopolato negli Stati Uniti è arrivato anche in Italia: vediamo cos’è, come si gioca e quali sono le regole.

Dopo il padel, l’Italia accoglie il pickleball. Già amatissimo negli Stati Uniti d’America, questa nuova disciplina sportiva è approdata anche nel Belpaese. Vediamo cos’è, come si gioca e quali sono le regole.

Pickleball: cos’è e come si gioca

Inventato nel lontano 1965 negli Stati Uniti dal membro del congresso Joel Pritchard e dal suo amico Bill Bell, il pickleball è tornato in auge e sta spopolando oltreoceano. Così come accaduto con il padel, è approdato anche in Italia e conquistando gli sportivi. E’ bene, quindi, farsi trovare preparati, sapendo cos’è, come si gioca e quali sono le regole.

Considerato una via di mezzo tra il padel e il tennis, il pickleball si gioca all’interno di un campo da badminton, con due racchette e una pallina. Si può praticare sia al chiuso che all’aperto, in coppia o da soli. La vittoria si conquista con il massimo del punteggio, che può essere di 11, 15 o 21 punti. Il punto si ottiene in tre circostanze: quando la palla rimbalza due volte nel campo avversario senza essere respinta, se la risposta finisce sulla rete o oltre i confini del campo e nel momento in cui l’avversario colpisce la palla al volo nella non volley zone.

Come tutti i giochi, ci sono delle regole da rispettare. Innanzitutto, la pallina può rimbalzare una sola volta per lato e deve sempre restare nel campo. Inoltre, coloro che battono deve arrivare nell’area di gioco diagonalmente opposta alla propria posizione. L’avversario, infatti, può rispondere solo se la palla finisce nella sezione corretta.

Il pickleball potrebbe arrivare alle Olimpiadi

Per quanto riguarda le regole, il pickleball è molto simile al tennis. Si differenzia solo per la pallina, la racchetta e il campo. La racchetta, ad esempio, somiglia tantissimo a quella del padel, ma è più leggera. In Italia, pur essendo arrivato nel 2018, questa disciplina sportiva non ha ancora raggiunto il boom.

Nonostante tutto, i responsabili Usa sono convinti che si potrebbe presto arrivare alle Olimpiadi. Al momento, sono 37 i Paesi che fanno parte della International Pickleball Federation, ma per accedere ai giochi bisogna arrivare a minimo 70 Paesi.