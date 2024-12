Significato del nome Ludovica: origini, caratteristiche e onomastico 

Ludovica è un nome di origine germanica dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Ludovica è un nome ricco di storia e di significati: esploriamo insieme l’origine, le curiosità e l’impatto di questo nome attraverso la società e i tempi!

Significato : guerriera valorosa

: guerriera valorosa Origine : germanica

: germanica Onomastico : 31 gennaio

: 31 gennaio Varianti: Liudvika (lituano), Ludwika (polacco), Lodovica (italiano), Ludowika (tedesco), Ludovique (francese), Ludovic (inglese)

Significato e origini del nome Ludovica

Ludovica trae origine dalla lingua germanica ed è un nome composto da due termine distinti: “hloda“, che può essere interpretato come “gloria” o “famoso”, e “wig“, che significa “battaglia”. Di conseguenza, il significato di Ludovica è “guerriera valorosa” oppure “celebre in battaglia”. Proprio per questa sua etimologia, si tratta di un nome che evoca l’immagine di una donna forte, coraggiosa e determinata, pronta a combattere per ciò in cui crede.

Il nome presenta numerose varianti sia maschili che femminili, che differiscono a seconda delle tradizioni linguistiche e culturali specifiche. Tra le forme femminili troviamo Luigia, Loisia e Luisella, mentre le varianti maschili includono Aloiso, Alvise e Clodoveo.

Onomastico e diffusione del nome Ludovica

L’onomastico di Ludovica si celebra il 31 gennaio in onore di Beata Ludovica Albertoni, nobildonna romana del XV secolo divenuta terziaria francescana. In alternativa può essere festeggiato nelle seguenti date:

25 febbraio per Santa e Beata Maria Ludovica De Angelis, missionaria in Argentina

per Santa e Beata Maria Ludovica De Angelis, missionaria in Argentina 30 marzo per San Ludovico da Casoria, religioso alcantarino

per San Ludovico da Casoria, religioso alcantarino 1 aprile per Beato Lodovico Pavoni, fondatore dei Figli di Maria Immacolata

per Beato Lodovico Pavoni, fondatore dei Figli di Maria Immacolata 30 aprile per San Ludovico, martire a Cordova sotto i Mori con i santi Amatore e Pietro

per San Ludovico, martire a Cordova sotto i Mori con i santi Amatore e Pietro 24 luglio per Beata Ludovica di Savoia, terziaria francescana

per Beata Ludovica di Savoia, terziaria francescana 19 agosto per San Ludovico d’Angiò, vescovo di Tolosa,

per San Ludovico d’Angiò, vescovo di Tolosa, 25 agosto per San Ludovico o Luigi IX, re di Francia

per San Ludovico o Luigi IX, re di Francia 9 novembre per Beato Ludovico Morbioli, penitente.

Per quanto riguarda la sua diffusione in Italia, negli ultimi anni Ludovica ha visto aumentare notevolmente la sua popolarità. Secondo i dati Istat tra il 1999 e il 2022 sono state chiamate con questo nome 44.000 bambine e dal 2017 rientra stabilmente nella lista dei nomi 20 nomi più utilizzati dai neogenitori. La sua diffusione abbraccia l’intero stivale, ma trova particolare favore in regioni come la Campania.

Curiosità e caratteristiche sul nome Ludovica

Chi porta questo nome ha solitamente un carattere introverso e riservato: le Ludovica sono spesso diffidenti e fanno fatica a fidarsi completamente degli altri. Con le persone che riescono a superare questa corazza di apparente freddezza ed indifferenza, però, si dimostrano estremamente leali e disposte a tutto pur di difendere gli affetti e la famiglia. Altri tratti distintivi tipici di chi si chiama così sono le naturali doti di leadership e la determinazione. Infatti, dal punto di vista professionale, potrebbero trovare soddisfazione in ambiti aziendali in cui è possibile fare una brillante carriera.

A chi porta questo nome è associato il rosso, colore che rimanda all’idea di forza, energia e passione. La pietra portafortuna è invece il rubino, gemma che rappresenta vitalità, potenza e vittoria. Infine, il numero fortunato per Ludovica è l’1, il primo numero e per questo considerato simbolo di potere e coraggio.

Personaggi famosi con il nome Ludovica

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Ludovica: