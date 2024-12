Significato del nome Daniele: origini, caratteristiche e onomastico 

Daniele è un nome di origine ebraica dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Daniele è uno dei nomi più diffusi ed apprezzati sia in Italia che nel resto del mondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo splendido nome!

Significato : Dio è il mio giudice

: Dio è il mio giudice Origine : ebraica

: ebraica Onomastico : 21 luglio

: 21 luglio Varianti: Daniyyēl (ebraico); Daniel (francese) Daniel (inglese); Daniel (tedesco); Daniel (svedese); Danielius (lituano); Danel (norvegese); Daniil (russo); Daniël (olandese); Daniils (lettone); Daniél, Danílo (portoghese e spagnolo); Daniils (lettone); Tanieli (finlandese)

Significato e origine del nome Daniele

Daniele è un nome di origine ebraica che deriva da “Daniy’el“, termine composto da “dan“, che significa “ha giudicato” e il diminutivo di elohim, “El“, che significa “Dio”. Daniele può quindi essere tradotto come “Dio è il mio giudice” o “Dio ha così giudicato“.

Nella Bibbia Daniele è un Profeta, autore di uno dei libri dell’Antico Testamento, noto per aver interpretato i sogni del re Nabucodonosor e per essere sopravvissuto alla fossa dei leoni in cui il re Dario I lo fece gettare.

Onomastico e diffusone del nome Daniele

Nel corso dell’anno ci sono diverse date in cui è possibile celebrare l’onomastico di chi porta questo nome. La più importante è il 21 luglio, giorno in cui si ricorda il San Daniele Profeta, ma può essere festeggiato anche:

3 gennaio per San Daniele di Padova, diacono e martire

per San Daniele di Padova, diacono e martire 16 febbraio per San Daniele, martire con altri compagni a Cesarea marittima

per San Daniele, martire con altri compagni a Cesarea marittima 4 marzo per San Daniele di Russia, primo Gran Principe di Mosca

per San Daniele di Russia, primo Gran Principe di Mosca 10 luglio per San Daniele, martire con altri compagni a Nicopoli

per San Daniele, martire con altri compagni a Nicopoli 11 settembre per San Daniele, vescovo di Bangor e abate di Bardsey

per San Daniele, vescovo di Bangor e abate di Bardsey 10 ottobre per San Daniele Comboni, missionario e vescovo di Khartum

per San Daniele Comboni, missionario e vescovo di Khartum 10 ottobre per San Daniele, religioso e martire con altri compagni a Ceuta sotto i Mori

per San Daniele, religioso e martire con altri compagni a Ceuta sotto i Mori 28 novembre per Beato Daniele Gomez Lucas, religioso e martire a Paracuellos de Jarama

per Beato Daniele Gomez Lucas, religioso e martire a Paracuellos de Jarama 11 dicembre per san Daniele lo Stilita, sacerdote che visse su una colonna a Costantinopoli per 33 anni

Daniele è un nome ampiamente apprezzato e diffuso in diverse culture. In Italia, il nome è stato particolarmente popolare tra la fine del 1990 e i primi anni 2000, sebbene negli ultimi anni abbia visto un leggero calo nella classifica dei nomi più scelti. Secondo i dati Istat è uno dei 100 nomi più diffusi nel nostro Paese e sono stati chiamati così circa 60mila bambini negli ultimi 25 anni.

Caratteristiche e curiosità sul nome Daniele

Daniele è caratterizzato da una personalità calma, pacata ma assertiva. Nonostante scelga spesso di rimanere in silenzio, Daniele non è una persona passiva: sa quando è necessario iniziare una discussione e quando invece è meglio evitare drammi inutili. Chi porta questo nome vive la vita giorno per giorno mantenendo un’attitudine positiva e spensierata. Dal punto di vista professionale, la sua personalità pacata lo rende la figura ideale da inserire nelle aziende di comunicazione e marketing.

Il colore associato a Daniele è il marrone, una tonalità che ricorda la terra e per questo simbolo di umiltà, razionalità e semplicità. La pietra portafortuna per chi porta questo nome è invece il quarzo, una gemma capace di attirare energie positive. Infine, il numero fortunato per Daniele è il 2, simbolo di verità e sapienza.

Personaggi famosi con il nome Daniele

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Daniele: