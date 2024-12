L’auto di Antonino Cannavacciuolo: non bisogna neanche usare le chiavi per aprirla

Che auto possiede Antonino Cannavacciuolo? Il giudice di MasterChef ha scelto il comfort e la comodità, ovviamente di lusso.

Essendo alto quasi due metri, 1,91 per l’esattezza, Antonino Cannavacciuolo non poteva che scegliere un’auto comoda e spaziosa. Da buon intenditore e grande appassionato delle quattro ruote, però, ha optato per una vettura dalle grandi prestazioni: ecco qual è e quanto costa.

Che auto possiede Antonino Cannavacciuolo?

Appassionato di auto fin da ragazzino, Antonino Cannavacciuolo ha iniziato la sua avventura con le quattro ruote a bordo di una vecchia 500, “ovviamente modificata“. A distanza di tanti anni da quel momento, lo chef nonché volto di programmi di successo come MasterChef ha acquistato una macchina molto, molto più grande. Intervistato dal Corriere della Sera, ha raccontato che oggi guida una Volvo XC90.

Una vettura lunga quasi cinque metri, che può trasportare fino a sette passeggeri. Comoda, perfetta per i viaggi con la moglie Cinzia Primatesta e i figli Andrea ed Elisa, l’auto è una 4×4 imponente, con molti optional come le luci posteriori a sviluppo verticale. Scherzando con il quotidiano di via Solferino, lo chef ha spiegato che l’ha scelta per un motivo preciso: per aprire la portiera non bisogna utilizzare le chiavi. “Sembra una stupidata, ma quando piove o tieni le mani ‘impicciate’… è geniale“, ha esclamato il giudice di MasterChef.

Quanto costa l’auto di Antonino Cannavacciuolo?

Prima di acquistare la Volvo XC90, Antonino Cannavacciuolo ha guidato ogni tipo di vettura: dalla Mercedes ML alla Maserati Gran Turismo. L’auto che guida oggi è in vendita in diverse versioni, ma non sappiamo quale sia quella dello chef. In ogni modo, il prezzo parte da 81.200 euro, una cifra che in pochi possono permettersi.

Come se non bastasse, secondo alcune indiscrezioni, il giudice di MasterChef possiede altre vetture di grande valore, ossia: una Porsche 911, una 112 Abarth e una Fiat 127 Sport.