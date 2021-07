Tra i tanti omaggi che il mondo dello spettacolo vuole dedicare a Raffaella Carrà, c’è anche l’idea di una serie TV sulla sua vita.

Una serie TV sulla vita e la carriera di Raffaella Carrà: è questa una delle idee in ballo per omaggiare la presentatrice e cantante, ma anche attrice e ballerina, morta lo scorso lunedì 5 luglio. A partire dallo stesso lunedì 5 luglio, e anche nei giorni successivi, si sono registrato omaggi del mondo dello spettacolo a Raffaella Carrà da parte della TV italiana, in particolare da parte della Rai che, anche sulla propria piattaforma streaming (ovvero Rai Play) ha riproposto alcuni dei programmi presentati proprio dalla conduttrice bolognese.

Raffaella Carrà: la serie TV su di lei

I rumors riguardanti la possibile realizzazione di una serie TV su Raffaella Carrà hanno iniziato ad arrivare sin dai giorni successivi alla morte della presentatrice. La conferma di quest’ipotesi è arrivata da Giancarlo Leone, il presidente dell’APA (l’associazione italiana dei produttori audiovisivi).

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Raffaella Carrà

“Ora è il momento del dolore ma sicuramente in un prossimo futuro i produttori italiani cercheranno di raccontare la grande storia professionale e umana di Raffaella: credo che presto ce lo chiederanno anche partner stranieri dalla Spagna e dall’Argentina dove, come è noto, Raffaella è amatissima” ha dichiarato all’Adnkronos.

“La Rai avrà tutta la voglia di raccontare l’epopea di Raffaella perché è stata l’emblema della migliore produzione del servizio pubblico per diversi decenni” ha poi aggiunto.

“La cosa più difficile, in una simile ipotesi, sarà trovare qualcuno in grado di interpretare Raffaella. Quella più facile sarà la colonna sonora, assicurata dalle tantissime hit di Raffaella, molte delle quali nate proprio come sigle dei programmi Rai” ha spiegato sempre Giancarlo Leone.

Raffaella Carrà: i film

Ricordiamo inoltre che Raffaella Carrà ha lavorato molto anche nel mondo del cinema: ha esordito come attrice nel 1952 in Tormento del passato, ha poi lavorato Ulisse contro Ercole, Giulio Cesare, il conquistatore delle Gallie, I compagni di Mario Monicelli, Il colonnello Von Ryan, Il Santo prende la Mira e Il caso Venere privata.